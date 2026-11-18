Pe scurt: Numărul cărții funciare este necesar pentru verificarea online, iar o hartă interactivă indică zonele eligibile și înălțimile admise. Pentru Cristian, limita anunțată în cadrul serviciului este de 14 metri.

Serviciul de emitere automată a avizelor AACR a fost extins pentru zonele eligibile din municipiul Sibiu și comuna Cristian, potrivit unui comunicat transmis de Aeroportul Internațional Sibiu.

Facilitatea se adresează celor care au nevoie de avizul Autorității Aeronautice Civile Române pentru proiecte de construire.

Procedura digitală poate fi utilizată atât de persoane fizice și juridice, prin formulare online dedicate fiecărei categorii. Potrivit aeroportului, automatizarea urmărește simplificarea obținerii documentelor și reducerea timpului necesar parcurgerii etapelor administrative, pentru cetățeni, firme și profesioniștii implicați în proiecte de dezvoltare.

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Pentru a solicita avizul, utilizatorul introduce numărul cărții funciare, înscris în registrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), apoi completează datele cerute. Sistemul verifică eligibilitatea și permite emiterea automată a avizului pentru obiectivele care îndeplinesc condițiile.

În cadrul acestui serviciu, pentru obiectivele de construcție din UAT Cristian este prevăzută o înălțime maximă admisă de 14 metri. Emiterea automată este disponibilă numai în zonele eligibile, nu pe întreg teritoriul celor două localități.

Platforma include și o hartă a zonelor în care se pot elibera automat avizele. Aceasta permite vizualizarea înălțimilor maxime admise pentru fiecare zonă: utilizatorii pot consulta limitele prin poziționarea cursorului pe suprafața care îi interesează.

Prin includerea municipiului Sibiu și a comunei Cristian, serviciul de emitere automată a avizelor AACR acoperă zone eligibile dintr-un total de 24 de unități administrativ-teritoriale din România. Inițiativa aparține Autorității Aeronautice Civile Române.

Activitățile Aeroportului Internațional Sibiu R.A. se desfășoară cu susținerea financiară a Consiliului Județean Sibiu.

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