Pe scurt: Cinci ore de pregătire și aproape 30 de secunde în care un speolog a stat nemișcat pe coardă: povestea fotografiei cu care Cosmin Berghean a câștigat un concurs în SUA.

Fotograful medieșean Cosmin Berghean a câștigat locurile I, II și III la concursul organizat în 2022 de Societatea Națională de Speologie din Statele Unite ale Americii. Imaginea clasată pe prima poziție surprinde un speolog suspendat pe coardă la intrarea în peștera Coiba Mare, sub un cer înstelat.

Povestea fotografului este relatată de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, într-o postare pe Facebook. Deși județul Sibiu este lipsit de peșteri, Mediașul are un club de speologie cu o istorie de 60 de ani. Berghean a condus clubul Polaris timp de 15 ani.

Fotografia premiată a fost realizată în cinci ore, la -20 de grade

„Cam cinci ore a durat să realizez acel cadru”, spune Cosmin Berghean despre fotografia făcută în Apuseni, la intrarea în peștera Coiba Mare. Portalul acesteia are o deschidere de 74 de metri și o înălțime de 47 de metri.

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„Era în iarna 2014-2015 când am fost plecat să fotografiez peștera Coiba Mare alături de colegii din club. Aveam în minte locul după o fotografie făcută de Cristian Lascu, desemnat în 1994 ca fiind cel mai bun fotograf de peșteri din lume. Mi-a plăcut enorm și mi-am zis că eu trebuie să o fac și mai spectaculoasă”, povestește fotograful.

Pregătirea unei asemenea ieșiri presupune atât măsuri de siguranță, cât și echipamente speciale. „De dorit este să fie patru persoane. În cazul în care una se accidentează, rămâne cineva cu victima, iar ceilalți doi pleacă după ajutor”, explică Berghean.

Condițiile din subteran complică și realizarea imaginilor: „Gândiți-vă că în peșteră este negru absolut. Dacă este cu apă curgătoare, zgomotul este asurzitor. Urli în stație aproape degeaba, nu se aude mai nimic din ce-ți spun colegii. Apoi, ai nevoie de panouri de iluminat, de cutii speciale de transport pentru aparatură, la care se adaugă salopete, căști cu lumini, hamuri, blocatoare și multe altele.”

Costurile echipamentului ajung la mii de euro. „Mii de euro. Doar o cască cu lumini bune costă 700 de euro”, spune fotograful.

La Coiba Mare, după instalarea aparaturii sub portal, echipa a așteptat apariția stelelor. „Era un frig cumplit, însă aveam nevoie ca stelele să fie pe cer. Când au apărut, unul dintre speologi a început coborârea pe coardă. În clipa în care am declanșat aparatul, el a stat nemișcat aproape 30 de secunde, timpul de expunere fiind esențial când fotografiezi stelele. Erau -20 de grade Celsius, n-a fost ușor pentru nimeni”, relatează Berghean.

În 2022, imaginea a obținut locul I la concursul din Statele Unite. Alte două lucrări ale medieșeanului au ocupat următoarele poziții. „Practic, am luat locurile I, II și III”, spune acesta.

Cosmin Berghean a fotografiat și a explorat peșteri din Spania, Franța, Austria, Elveția, Serbia și Bulgaria. „Mi-au plăcut în mod deosebit cele din Franța și Spania, unde și infrastructura de vizitare este bine pusă la punct. În România, avem locuri deosebite precum Peștera Urșilor, Peștera cu Cristale de la Mina Farcu, Peștera Meziad sau Ghețarul de la Vârtop, unde a fost descoperită și cea mai veche urmă a omului de Neanderthal din țara noastră. Toate sunt spectaculoase și merită vizitate”, afirmă fotograful.

Cosmin Berghean este voluntar de zece ani la Salvamont – Salvaspeo Alba

Pasiunea pentru peșteri l-a adus și în echipajele Serviciului Județean Salvamont – Salvaspeo Alba. Ca tehnician, se ocupă de evacuarea tărgilor cu victime. „Sunt voluntar de 10 ani și nu știi niciodată când sună telefonul”, spune medieșeanul.

Explorările îi oferă și posibilitatea de a ajunge în galerii care nu sunt încă trecute pe hartă. „Nu toate peșterile sunt cartografiate în întregime. Există galerii nedescoperite și acolo ești primul om modern care ajunge în ele. Probabil că în urmă cu mii de ani au mai ajuns oameni în ele, însă acum ai ocazia să le descoperi și să le notezi pe hartă. Este o senzație greu de descris”, povestește Berghean.

Pe lista locurilor pe care dorește să le exploreze se află Huda lui Papară, din Munții Trascăului. „Până acum au fost cartați 5,2 km de galerii, însă fiind vorba de un masiv din calcar în mod sigur mai sunt altele de descoperit”, explică acesta.

Și Cristina, soția sa, îi împărtășește pasiunea. „Mergem împreună, a început să fotografieze și ea”, spune Cosmin Berghean.

În peșterile românești se găsesc, pe lângă stalactite și stalagmite, schelete de urși, jderi și rămășițe de mamut. Fotograful insistă asupra protejării locurilor explorate: „Totul e să respecți locul în care te afli, istoria lui, să te asiguri că și alții se vor bucura de el.”

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