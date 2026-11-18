Primăria Orașului Cisnădie anunță o campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și a aparatelor electrice și electronice stricate, între 23 și 27 noiembrie. Anunțul a fost publicat azi pe pagina de Facebook a primăriei.
Când trece mașina pe strada ta
În Cisnădie, colectarea ține de luni, 23 noiembrie, până vineri, 27 noiembrie. În Cartierul Arhitecților, mașina trece joi, 26 noiembrie, iar în Cisnădioara vineri, 27 noiembrie.
Dacă stai la casă, scoți lucrurile în fața porții în aceeași zi în care iese și pubela neagră, de la prima oră a dimineții, adică de la ora 7:00. Dacă stai la bloc, le duci la platformele publice de colectare, tot în zilele anunțate.
Ce poți scoate la poartă
Vor fi ridicate obiectele mari care nu încap în containerele obișnuite și pe care mașinile de salubritate nu le pot lua la rută. Primăria dă ca exemple mobila de grădină și cea din casă — dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri, lustre —, jucăriile mari, cum sunt toboganele, piscinele, bicicletele, trotinetele și tractorașele, dar și uși, ferestre, tocuri, leagăne, cărucioare, balansoare, mese de masaj, covoare și preșuri.
La fel, aparatele care se bagă în priză și s-au stricat sau pe care vrei să le înlocuiești: frigider, mașină de spălat, calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane, televizor, monitor, radio și fier de călcat.
Campania se adresează atât persoanelor fizice, cât și instituțiilor publice și firmelor, și e gratuită.
Deșeurile periculoase, într-o campanie separată
În același anunț, primăria vorbește și despre o campanie separată, tot gratuită, pentru deșeurile periculoase. Asta e doar pentru persoanele fizice.
În Cisnădie, sâmbătă, 28 noiembrie, lucrurile se duc la un punct fix de pe strada Stejarului, bloc 23, în Grădina Mare, între orele 8:00 și 16:00. În Cartierul Arhitecților, tot pe 28 noiembrie, punctul e pe strada Grigore Ionescu, lângă biserică, în același interval. În Cisnădioara, vineri, 27 noiembrie, colectarea se face din poartă în poartă, iar deșeurile trebuie scoase tot de la ora 7:00.
Printre exemplele anunțate sunt bateriile și acumulatorii uzați, medicamentele expirate, pesticidele, insecticidele, îngrășămintele chimice, stingătoarele, lacurile și vopselele uzate, cleiurile și adezivii, uleiurile, lichidul de frână, dozele de spray și recipientele sub presiune care mai au conținut, plus materialele de lustruire.
Anunțul vine la scurt timp după ce Primăria Cisnădie a spus că vrea să țină pe loc taxa de salubritate în 2027.
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