Orașul Cisnădie a scos la licitație execuția completă a parcului Culoarul de Argint, o lucrare estimată la 9.164.870,57 lei fără TVA. Ofertele trebuie depuse în SEAP până pe 9 decembrie 2026, ora 15:00.

Anunțul de participare simplificat SCN1182335 a fost publicat pe 18 noiembrie în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Autoritatea contractantă este Orașul Cisnădie, județul Sibiu.

Parcul va fi amenajat între Cisnădie și Cisnădioara, în continuarea străzii Lungi și pe valea Pârâului Argintului, pe un teren intravilan de 67.789 de metri pătrați, proprietatea orașului, înscris în cartea funciară nr. 116758. În iunie, când a fost anunțată finanțarea, investiția totală a proiectului a fost estimată la aproape 15 milioane de lei, din fonduri europene și buget local. Licitația de acum vizează doar execuția lucrărilor. Proiectarea, asistența tehnică din partea proiectantului și dirigenția de șantier sunt contracte separate.

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Lac, loc de joacă, teren de sport și tiroliană

Potrivit anunțului de licitație și caietului de sarcini, constructorul trebuie să predea parcul gata de folosit, pe baza proiectului tehnic nr. 292 din 2 iulie 2026, întocmit de A studio architecture & management, și a autorizației de construire nr. 110 din 20 august 2026, emisă de primarul Orașului Cisnădie.

Suprafața totală amenajată este de 67.789 de metri pătrați, din care 61.076,10 metri pătrați spații verzi. În parc sunt prevăzute alei pietonale drenante (3.142,67 mp), un lac cu rol de retenție a apelor pluviale (1.716 mp), o piațetă cu fântâni arteziene (560 mp), o zonă de joacă (1.164 mp), un teren multisport și un teren de skateboarding (1.223 mp împreună) și parcări (942 mp). Vor fi plantați 243 de arbori, 568 de arbuști și 8.762 de plante perene, graminee și hidrofite.

Printre dotări, caietul de sarcini prevede o pasarelă pietonală de aproximativ 12 metri peste lac, o poartă japoneză din lemn, 10 foișoare, două containere pentru grupuri sanitare, trei cișmele și ansambluri de tiroliană, inclusiv un traseu de aventură pe trei niveluri de dificultate, alături de tobogane, piramide de cățărat și un ansamblu complex de joacă. Parcul va avea iluminat exterior — 105 stâlpi în parc și încă opt stâlpi de 8 metri la terenul de sport —, rețea automatizată de irigații, supraveghere video, Wi-Fi, mobilier urban, inclusiv 200 de umbrele colorate în zona împădurită, și o stație de încărcare pentru mașini electrice, de 2 x 22 kW.

Lucrările trebuie terminate în cel mult 24 de luni de la ordinul de începere. Garanția este de minimum 36 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor și se aplică și materialului vegetal.

Oferte până pe 9 decembrie, după prețul cel mai scăzut

Procedura este simplificată, se desfășoară online și nu e împărțită pe loturi. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Ofertele se deschid tot pe 9 decembrie, la ora 15:00, în SEAP, și trebuie să rămână valabile șase luni, până pe 9 iunie 2027.

Constructorii interesați pot cere clarificări cu cel târziu 10 zile înainte de termenul de depunere, iar autoritatea contractantă răspunde în a șaptea zi înainte de această dată. Pentru calificare, ofertanții trebuie să arate că, în ultimii cinci ani, au dus la bun sfârșit lucrări similare de amenajare a parcurilor sau a spațiilor verzi publice, în valoare cumulată de cel puțin 9.164.870,57 lei fără TVA, în cel mult trei contracte.

Bani europeni, prin Programul Regiunea Centru

Lucrarea este finanțată prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, Prioritatea 3, Acțiunea 3.4 — investiții în infrastructura verde și albastră în orașe, proiectul cu cod SMIS 358839, în baza contractului de finanțare nr. 755 din 21 mai 2026, încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Contribuția proprie și cheltuielile neeligibile vin din bugetul local al Orașului Cisnădie.

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