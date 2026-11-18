Unii elevi o caută anume pentru că e femeie. Alții au plecat de la alte școli de șoferi ca să facă orele cu ea. Pe stradă, oamenii o felicită și o aplaudă. Adela Bogdan, 29 de ani, este de aproape doi ani instructor auto, într-o meserie în care, spune ea, sunt foarte puține femei. Ar alege-o din nou și se vede făcând-o toată viața.

Un elev al Adelei a ajuns la locul de întâlnire cu un sfert de oră mai devreme și a sunat-o. „Bună ziua, eu am ajuns. Pe cine trebuie să caut?” „Ajung imediat”, i-a răspuns ea. Când a apărut și i-a spus că ea e instructorul, băiatul a întrebat surprins: „Cu dumneavoastră?”. „Da.” „O, super, mă bucur!”

Adela râde când povestește. La început, de exact momentul ăsta se temea. „Mi-era un pic teamă. Oare cum o să reacționeze elevii? Sunt foarte puține instructoare în țară. Am văzut însă că au reacționat foarte bine, erau foarte încântați de idee. Asta mi-a dat și mai mult curaj.”

Au venit de la alte școli doar pentru ea

O mașină de școală, cu un începător la volan și o femeie pe scaunul instructorului, nu trece neobservată în trafic. Reacțiile pe care le-a primit Adela nu au fost însă claxoane nervoase sau priviri strâmbe.

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„Din contră. Am văzut oameni care mă felicitau, mă aplaudau pe stradă. A fost o experiență foarte interesantă și este și la ora actuală”, spune ea.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Cu dumneavoastră?”: povestea Adelei Bogdan, instructoarea auto din Sibiu care surprinde elevii și primește aplauze în trafic — VIDEO

Aceeași surpriză plăcută a avut-o și cu elevii. Prejudecata de tipul „e femeie, nu vreau cu ea” nu a întâlnit-o. A întâlnit opusul. „Am foarte mulți elevi care vin pentru simplul fapt că sunt femeie. Poate am mai multă răbdare. Și fete, și băieți. Au venit la noi și de la alte școli, pentru că sunt femeie.”

Adelina are 18 ani și a ajuns la Adela din vorbă în vorbă. Fratele ei era deja înscris la școală și i-a recomandat-o. „Încă din prima zi, când am mers să mă înscriu, mi-am dorit foarte mult o femeie. De la prima ședință mi-a plăcut de ea. Îmi place cum explică, are răbdare, nu se enervează.”

A simțit vreodată că trebuie să demonstreze mai mult decât colegii bărbați? Răspunsul vine fără ezitare: „Nu. Consider că suntem egali. Ne diferențiază doar munca fizică.” Colegii de la școală sunt, în cuvintele ei, „o echipă super”.

Examenul pe care l-a ținut secret

Mașinile au fost pasiunea ei de mică. Permisul și l-a luat acum zece ani, convinsă că nu e un moft. „Permisul nu mai este opțional, este necesar. Vrem, nu vrem, depindem de mașină.”

A lucrat apoi ca manager de transport, iar mai târziu s-a urcat ea însăși la volan, șofer la firma de transport a familiei. Între timp a strâns aproape toate categoriile de permis.

Acasă, vedea zi de zi ce înseamnă meseria soțului. Pe Ioan, care are azi 42 de ani, l-a privit lucrând cu elevii ani la rând. „Am văzut că e foarte frumoasă meseria de instructor, deși trebuie să fii foarte calm, să cooperezi cu elevii, să te adaptezi fiecăruia. Mi-a plăcut chestia asta și am zis că e păcat să nu încerc.”

A urmat cursul pentru atestat și două probe, una pe calculator și una practică. Singurul care a știut a fost soțul, care a susținut-o de la început. Restul familiei a aflat abia după ce a promovat. „Ai mei au fost puțin surprinși. Nu am vrut să le spun până nu am promovat. A fost o surpriză și pentru ei.”

Drumul nu i s-a părut greu. „A venit natural. Când îmi place ceva foarte mult, nu mi se mai pare așa greu.”

Ce îi sperie cel mai tare pe începători

În mașina de școală, Adela vorbește cu elevii strict despre ce au de făcut. Restul vine din răbdare și din felul în care îl citește pe fiecare.

Cât de des intervine la pedale depinde de om. Sunt elevi care reacționează singuri, iar ea nu mai are nimic de făcut. Sunt alții cu care frânează în aceeași clipă: piciorul ei și al cursantului apasă pedala deodată. Un moment cu adevărat periculos nu a avut.

Greșelile se repetă de la un începător la altul. Primul obstacol e, de cele mai multe ori, cel mai simplu. „Din cauza emoțiilor, la început se tem de plecarea de pe loc, ceea ce e foarte ușor. După prima ședință scapă de problema asta.” Urmează acordarea de prioritate, unde lucrează mai mult, și parcările, la care unii prind repede, alții greu.

Pentru cei care se blochează, cum sunt unii în fața sensurilor giratorii, rețeta e aceeași. „Le spun: cu calm, cu răbdare. Intrăm astăzi, mâine o să fie mai bine.”

Anul acesta a avut peste 30 de cursanți. Când apar eșecuri, vin de obicei de la sală, de la cei care nu învață destulă legislație și dau teoria a doua sau a treia oară.

Telefonul sună și după permis

În ziua examenului, emoțiile nu sunt doar ale elevului. „Instructorii care chiar pun suflet în ceea ce fac au emoții când elevul e în examen. Pui pasiune, pui suflet și aștepți ca rezultatul să fie pe măsură.”

Iar legătura nu se rupe odată cu permisul. Foștii elevi o sună și acum. Unul a luat o amendă și voia să afle de la ea dacă polițistul a avut dreptate. „Păi ce v-am zis eu vouă? Să învățați legislație!”, i-a răspuns Adela.

Alteori, telefonul sună pentru o problemă de la volan. Un fost cursant, ieșit la drum cu un prieten, a dat de un loc de parcare și s-a blocat. „Doamna instructor, am uitat cum se face parcarea laterală!” Permisul se ia într-o zi. Pentru mulți dintre foștii ei elevi, ea rămâne și după aceea omul pe care îl sună când nu mai știu ce să facă la volan.

Vrea să pregătească și șoferi de camion: „Nu există «nu se poate»”

Ce îi place cel mai mult? Momentul în care vede rezultatul. „Când văd că elevul este mulțumit de ce am muncit. Până la urmă muncim împreună, și eu, și el, pentru că trebuie să se concentreze și să asculte.”

Ce nu îi place? Se gândește și nu găsește nimic. „Nu mi se pare nimic imposibil, greu sau obositor.” Ar alege din nou meseria și se vede făcând-o toată viața.

Planurile sunt deja făcute. La primăvară dă examenul pentru motocicletă, singura categorie care îi lipsește. Anul viitor speră să poată pregăti cursanți și pentru categoria C.

Femeilor care se gândesc la o meserie „de bărbați” le răspunde cu o comparație din bucătărie. „Atâta timp cât nu depinde de forță, nu există «nu se poate». Există doar «nu vreau». Pot fi femei șoferițe, mecanice. Și sunt bărbați care gătesc.”

Le încurajează mai ales pe fete, care sunt, spune ea, ceva mai sceptice, să nu se oprească la categoria B. „De ce să nu-și facă toate categoriile? Pentru că se poate.”

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