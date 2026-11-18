Pe scurt:
Android Earthquake Alerts folosește semnalele transmise de milioane de telefoane pentru a detecta cutremure și a avertiza utilizatorii înainte de sosirea undelor asociate zguduirilor mai puternice. Sistemul Google este activ în peste 200 de țări.
Android Earthquake Alerts, sistemul Google de avertizare la cutremur, transformă milioane de smartphone-uri într-o rețea globală de detectare a activității seismice. Tehnologia poate identifica un seism și poate avertiza utilizatorii din zonele care ar putea fi afectate, înaintea zguduirilor mai puternice, potrivit Știrile ProTV.
Potrivit explicațiilor Google, sistemul analizează simultan semnalele transmise de telefoane. Serverele compară informațiile primite de la mai multe dispozitive pentru a confirma producerea unui cutremur și pentru a estima magnitudinea și zona în care acesta s-a produs.
Dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, sunt trimise avertizări către utilizatorii din regiunile care ar putea fi afectate. Notificările pot ajunge înainte de sosirea undelor S, asociate cu zguduiri mai puternice.
Android Earthquake Alerts trimite două tipuri de notificări, în funcție de intensitatea estimată a mișcărilor seismice. Una dintre acestea, numită „Be Aware”, este o avertizare pentru zguduiri estimate ca fiind ușoare.
Google a început lansarea sistemului în aprilie 2021, în Noua Zeelandă și Grecia. Acesta este activ în peste 200 de țări.
Conform datelor prezentate de cercetătorii Google într-un studiu publicat în revista Science, sistemul a detectat peste 18.000 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 1,9 și 7,8. Pentru peste 2.000 de evenimente seismice au fost transmise aproximativ 790 de milioane de alerte.
Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 2:48, în zona seismică Vrancea.
Seismul s-a produs la 44 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 61 de kilometri est de Brașov, 66 de kilometri sud de Focșani, 84 de kilometri sud de Buzău și 92 de kilometri sud de Bacău.
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