Pe scurt: Paturi care se mișcau, obiecte căzute și alarme pe telefoane înaintea undei seismice: martorii din mai multe orașe au povestit cum au trăit cutremurul din Vrancea.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în zona Vrancea, în noaptea de marți, 17 noiembrie, spre miercuri, 18 noiembrie 2026, a fost resimțit puternic în București și în mai multe orașe din țară. A fost cel mai puternic seism înregistrat în România în 2026, potrivit HotNews.ro.

Imediat după cutremur, oamenii au început să descrie ce au simțit în secțiunea de evaluări de pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Numărul mare de accesări a făcut ca platforma să devină temporar indisponibilă. Până în dimineața de miercuri, 18 noiembrie 2026, pe platformă fuseseră înregistrate câteva mii de mărturii, potrivit Mediafax.

Două persoane din Galați și Râmnicu Sărat au fost rănite, după ce au fost lovite de piese de mobilier în timpul seismului. Mai mulți oameni au suferit atacuri de panică, iar șase persoane din Galați au fost transportate la spital. Potrivit autorităților, nu au fost raportate pagube materiale.

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Martorii din București au descris o smucitură urmată de balans

În Capitală, mișcarea a fost simțită mai intens la etajele superioare, iar oamenii au povestit că au fost treziți brusc din somn. „M-am trezit din somn că se mișcă patul cu mine, am crezut că eram în leagăn”, a relatat un locuitor din Sectorul 6.

Un martor aflat la etajul opt al unui bloc din Sectorul 2 a descris o mișcare în două etape: „A început cu o smucitură bruscă și pe urmă un balans de vreo 20 secunde”. În Chiajna, un locuitor a povestit că seismul i-a readus în memorie cutremurul din 1977: „Am sărit din pat când am simțit. Parcă vedeam cum a fost în ’77”.

În estul țării, aproape de zona epicentrală, la Galați și Focșani au căzut obiecte din locuințe. Un martor din Galați a descris mișcarea drept „lungă, puternică și moale”. La Brăila, un localnic a scris pe platforma INFP: „Ferească Dumnezeu! S-a simțit foarte tare. Mi s-a părut și lung și puternic”.

Unii utilizatori Android au primit alerte înainte să simtă cutremurul

Unda seismică a ajuns și în orașe aflate la peste 200 de kilometri de epicentru. „S-a simțit și aici destul cât să mă trezească din somn”, a transmis un locuitor din Slatina. La Iași, un martor în vârstă de 70 de ani a povestit că a auzit un vuiet înaintea legănării.

Au fost și zone în care mișcarea nu a fost percepută. Un locuitor din Cluj-Napoca a notat pe platformă: „Nu l-am simțit deloc”.

Mai mulți utilizatori de telefoane Android au relatat că au fost treziți de notificările sistemului Android Earthquake Alerts cu câteva secunde înainte să simtă mișcarea pământului. Un locuitor din comuna Berceni, județul Ilfov, a precizat că nu a simțit deloc cutremurul și că a fost trezit exclusiv de alarma sonoră primită pe telefon.

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