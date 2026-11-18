Pe scurt: Conferința de la Sibiu aduce în atenție și teme din sfera digitală, alături de domeniile psihiatriei și psihologiei medico-legale.

Peste 400 de medici și alte zeci de specialiști din domenii conexe participă, în perioada 18-21 noiembrie, la Sibiu, la cea de-a VI-a ediție a Conferinței de Psihiatrie și Psihologie Medico-Legală.

Printre temele care aduc noutate în programul din acest an se numără dark web-ul, inteligența artificială, criminalitatea digitală și efectele noilor tehnologii asupra sănătății mintale, potrivit AGERPRES.

Ciprian Băcilă, președintele Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie și unul dintre organizatorii conferinței, a declarat pentru AGERPRES că ediția din acest an include, în premieră, mese rotunde și prezentări dedicate dark web-ului și inteligenței artificiale.

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Încă din prima zi a conferinței, specialiștii analizează legătura dintre comportamentul uman, criminalitatea digitală și investigația medico-legală. Subiectele sunt reunite într-un modul intitulat „Dark Web: tehnologie, criminalitate și reglementare”.

Inteligența artificială, folosită în diagnostic și monitorizarea pacienților

O sesiune separată, programată vineri, va fi dedicată inteligenței artificiale și noilor tehnologii utilizate în psihiatria contemporană.

Discuțiile vor aborda monitorizarea pacienților de la distanță, folosirea inteligenței artificiale în stabilirea diagnosticului, evaluarea aplicațiilor AI destinate sănătății mintale și noi metode utilizate în studierea depresiei.

În cadrul conferinței este programată și o prezentare susținută de Claudia Nicolae, directorul general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES, cu tema „Deepfake, dezinformare și sănătate mintală: ce poate (și ce nu poate) face presa în era AI”.

Peste 200 de prezentări în patru zile

Programul științific al conferinței cuprinde peste 200 de prezentări, împărțite în 29 de module tematice.

La Sibiu sunt prezenți specialiști din România, Norvegia, Irlanda, Olanda, Turcia, Elveția, Grecia, Marea Britanie, Belgia, Argentina, Peru și Muntenegru.

Evenimentul este organizat de Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Deschiderea oficială este programată joi, de la ora 19:00, în Aula Magna a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

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