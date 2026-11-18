De zeci de ani, diminețile Mamei Nuța încep în Piața Cibin. A venit aici de la 17 ani, mai întâi cu tatăl ei, apoi cu propria familie, cărând legume cu trenul, descărcând lăzi și luând-o de la capăt, sezon după sezon. Astăzi, la 73 de ani, încă își întâmpină clienții printre ardei, vinete și alte legume cultivate cu trudă. În spatele tarabei se află însă o poveste despre muncă, pierderi, sacrificii și, mai presus de toate, despre o mamă care și-a dorit ca ai ei copii și nepoți să aibă șansa la o viață mai bună.

Într-o zi răcoroasă de noiembrie, am găsit-o pe Mama Nuța în Piața Cibin, bine îmbrăcată pentru frigul de afară, în spatele unei tarabe pline cu ardei kapia. Printre lăzile colorate și forfota pieței, își vedea liniștită de treabă, așa cum face de mai bine de jumătate de secol. Puțini ar bănui, privind-o astăzi, câte drumuri, câte dimineți reci și câtă muncă se ascund în spatele acestei tarabe.

Povestea ei în Piața Cibin a început pe când avea doar 17 ani. Era tânără, iar tatăl o lua cu el la Sibiu, într-o vreme în care drumul până aici era o adevărată aventură. Legumele erau încărcate în tren, iar aglomerația de la vagoane, efortul descărcării și drumurile lungi au rămas vii în amintirea ei. Așa au început anii care aveau să-i lege viața de piață, de pământ și de munca făcută cu mâinile ei.

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„Veneam cu trenul, veneam cu roșiile. Era înghesuială la tren de mama focului. Eu de la 17 ani știu. Mă lua tăticu. Cine mă ajută? Tatăl meu m-a ajutat mult, și era de la noi, de la Izbiceni”, povestește femeia.

Cu timpul, transportul s-a schimbat. Au început să aducă marfa cu mașinile, să o descarce în piață și să trimită lăzile goale înapoi. Așa s-au schimbat vremurile, dar nu și munca. Pentru Mama Nuța, Piața Cibin a rămas locul în care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții.

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▶ Vezi pagina acestui video: De 56 de ani, Mama Nuța vine cu legume în Piața Cibin. La 73 de ani, încă muncește: Piața ne-a ținut copiii la facultate” — VIDEO

O viață împărțită între pământ și familie

În spatele legumelor expuse astăzi pe tarabă se află o poveste de familie începută cu multă muncă și cu responsabilități venite prea devreme. Mama Nuța povestește că pământul primit de la familie a devenit, în timp, principala sursă de trai.

A împărțit terenul cu fratele ei geamăn, iar mai târziu, la rândul lor, au dat mai departe pământul copiilor. „Pământul ni l-au împărțit nouă, copiilor. Eu sunt fată și am un frate geamăn, așa că l-am împărțit între noi doi. La rândul nostru, am dat mai departe și copiilor noștri. Dacă nu le dai și lor, nu poți să faci treabă. Și ei munceau, dar trebuia să primească și ei un ban, să-și poată face școala și să-și ducă, la rândul lor, copiii mai departe, la facultate”, spune Mama Nuța.

Mai târziu, Mama Nuța a rămas și fără soț din cauza unui accident nefericit. Însă, comercianta a continuat să muncească pentru viitorul copiilor ei. Pentru ea, munca nu a fost niciodată doar despre bani sau despre cât de multă marfă reușea să vândă într-o zi. Fiecare sezon a însemnat o investiție în viitorul familiei. A muncit pentru ca ai ei copii să poată învăța și să nu fie nevoiți să ducă aceeași viață grea.

Astăzi, bucuria ei este să vadă că sacrificiile nu au fost în zadar. Copiii sunt la București, iar nepoata este medic la Craiova. Are doi băieți, o nepoată și o nepoțică, iar reușitele lor sunt, pentru ea, cea mai mare răsplată. „Mă bucur și am muncit o viață întreagă, până la 73 de ani”, spune femeia.

„Piața ne-a ținut copiii la școală și la facultate”

Întrebată ce a însemnat Piața Cibin pentru ea de-a lungul anilor, Mama Nuța nu stă mult pe gânduri. Răspunsul ei este simplu și spune, de fapt, întreaga poveste a familiei. „Ce a însemnat piața? Să ținem copiii la școală, la facultate și mai departe. Munca la piață a implicat și sacrificii”, povestește ea.

Au fost ani în care munca a însemnat efort fizic, drumuri lungi, nopți scurte și grija permanentă pentru recoltă. Atunci când părinții nu au mai putut ajuta, responsabilitatea a rămas pe umerii celor tineri. Astăzi, Mama Nuța spune că are ajutor și că nu mai este nevoită să ducă singură toată povara.

Cu toate acestea, gândul ei rămâne tot la copii și nepoți. Își dorește să continue cât timp poate, iar cei tineri să aibă, la rândul lor, posibilitatea să câștige un ban și să-și construiască propriul drum.

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Un an bogat, dar cu provocări pentru legumicultori

La taraba Mamei Nuța se găsesc și astăzi produse pe care le cultivă de ani întregi: ardei kapia, ardei gras, vinete și ardei iute. Unele dintre ele s-au vândut deja, iar femeia se pregătește să încheie sezonul și să se întoarcă acasă, la Izbiceni, unde începe un nou ciclu de muncă.

Urmează semănatul. Mai întâi varza, pusă sămânță cu sămânță în tăvițe, apoi ardeiul iute și cel gras. Castraveții vor fi plantați ceva mai târziu, pentru că este încă prea devreme.

Deși spune că anul acesta a fost unul bogat în legume și că produsele au fost frumoase, primăvara a venit cu probleme. Înghețul târziu a întârziat culturile și a pus în pericol munca legumicultorilor.

„Anul acesta a fost unul foarte bogat, cu produse frumoase și recolte bune, însă sezonul a început mai târziu din cauza înghețului din primăvară. Nu am putut scoate răsadurile de roșii. Am avut 15.000 de fire pregătite, dar, dacă le plantam și venea bruma sau înghețul, riscam să le pierdem pe toate și nu mai aveam ce să punem în loc”, explică Mama Nuța.

Riscul era prea mare pentru a pune în pământ răsadurile pregătite. O singură noapte cu temperaturi scăzute putea însemna pierderea unei munci întregi și cheltuieli suplimentare pentru a cumpăra alte plante.

Pentru mulți, 73 de ani înseamnă vremea odihnei. Pentru Mama Nuța, înseamnă încă un sezon în care să-și vadă de legume, de tarabă și de familie. Nu vorbește despre muncă în termeni de regret, ci cu sentimentul omului care știe că a făcut tot ce a putut pentru cei dragi. „Cu siguranță, voi mai veni în piață cel puțin încă doi ani”, a mai spus Mama Nuța.

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