Acuzațiile grave de violență și amenințări cu moartea dintr-o familie din Sibiu fac obiectul unui dosar penal. Poliția confirmă oficial că ancheta a fost deschisă în 8 octombrie 2026, după sesizările privind presupuse agresiuni asupra unor copii. Polițiștii au verificat persoanele implicate și au evaluat situația celor doi minori, de 15 și 10 ani, însă au stabilit că nu sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Cercetările continuă, iar IPJ Sibiu a solicitat și implicarea Protecției Copilului pentru clarificarea situației.

Cazul a fost prezentat de Ora de Sibiu la începutul lunii noiembrie, după ce o tânără de 20 de ani a povestit că ea și frații ei mai mici ar fi fost victimele unor agresiuni repetate din partea mamei. Sibianca a susținut că a fost amenințată cu moartea și că se teme pentru siguranța celor doi copii rămași în grija femeii. Una dintre cele mai grave acuzații privește un episod în care sora sa mai mică ar fi fugit din locuință pe geam, iar după ce a fost adusă acasă ar fi fost agresată de mamă.

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▶ Vezi pagina acestui video: Dosar penal în cazul copiilor din Sibiu care ar fi agresați de mamă: poliția explică de ce nu a emis ordin de protecție provizoriu — VIDEO

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Ulterior, mătușa celor trei frați a venit cu noi mărturii. Femeia, care locuiește în același bloc, a declarat că a fost trezită noaptea de țipetele din apartamentul copiilor și că ar fi auzit-o pe mamă amenințându-și fiica: „Te omor!”. Aceasta a mai susținut că soțul ei ar fi văzut-o pe adolescentă ieșind pe geam și că a depus două sesizări la Protecția Copilului, fiind îngrijorată de situația nepoților.

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Poliția confirmă că există un dosar penal din 8 octombrie

În urma solicitării Ora de Sibiu, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a transmis că situația familiei se află în atenția anchetatorilor încă din luna octombrie, fiind deschis un dosar penal pentru violență în familie.

„Situația expusă în solicitarea dumneavoastră se află în atenția instituției noastre de la data de 08.10.2026, fiind înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie”, precizează reprezentanții IPJ Sibiu.

Foto: imagini transmise redacției Ora de Sibiu, blurate pentru protejarea minorilor

Anchetatorii au făcut verificări atât în privința acuzațiilor referitoare la cei doi copii minori, cât și a celor formulate de sora lor majoră.

„Verificările efectuate de polițiști au vizat toate persoanele indicate în sesizările formulate, atât în ceea ce privește posibilele acte de violență reclamate asupra minorilor, cât și cele semnalate cu privire la o persoană majoră”, se arată în răspunsul oficial.

De ce nu a fost emis un ordin de protecție pentru copii

Deși reclamațiile au vizat presupuse agresiuni și amenințări, evaluările de risc făcute de polițiști în cazul celor doi minori au avut rezultat negativ. Prin urmare, nu au fost întrunite condițiile legale pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

„În baza Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, s-a procedat la completarea formularelor specifice în vederea evaluării situației celor doi minori, al căror rezultat a fost negativ, nefiind întrunite condițiile legale pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu”, explică IPJ Sibiu.

Foto: imagini transmise redacției Ora de Sibiu, blurate pentru protejarea minorilor

Acest rezultat nu înseamnă însă că presupusele agresiuni au fost infirmate. Evaluarea de risc stabilește dacă sunt necesare măsuri imediate de protecție, în timp ce dosarul penal urmărește să clarifice dacă faptele reclamate au avut loc. Ancheta este în continuare în desfășurare.

Protecția Copilului, solicitată să clarifice situația minorilor

Polițiștii au cerut și sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu pentru a stabili dacă cei doi minori au nevoie de măsuri suplimentare de protecție sau sprijin.

„Pentru clarificarea situației minorilor și identificarea eventualelor măsuri de sprijin necesare, au fost transmise solicitări scrise Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Deocamdată, nu au fost comunicate concluziile eventualelor verificări efectuate de DGASPC și nici dacă instituția a dispus măsuri în privința celor doi copii.

Poliția precizează că demersurile pentru lămurirea acuzațiilor continuă.

„Vă asigurăm de faptul că acest caz este tratat cu maximă seriozitate și celeritate de către polițiștii sibieni, care continuă demersurile necesare pentru clarificarea tuturor aspectelor sesizate, în colaborare cu instituțiile competente, urmând ca, în funcție de rezultatul verificărilor și de datele obținute, să fie dispuse măsurile legale care se impun.”

Mama copiilor, contactată anterior de Ora de Sibiu, a refuzat să comenteze acuzațiile fiicei sale, susținând că la mijloc ar fi neînțelegeri familiale. „E vorba de alte lucruri, de dușmănie, de invidie”, a declarat femeia, confirmând totodată că reprezentanți ai Poliției și ai Protecției Copilului au venit la domiciliul său.

În timp ce familia așteaptă clarificarea situației, ancheta penală continuă. Polițiștii urmează să stabilească dacă acuzațiile de violență se confirmă și dacă se impun măsuri legale. Între timp, rămâne de clarificat și ce concluzii au tras reprezentanții Protecției Copilului în privința celor doi minori.

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