Pe scurt: Viteza a fost principala abatere sancționată în controalele de pe DN 1. Verificările au vizat și starea tehnică a vehiculelor, transporturile rutiere și consumul de alcool sau substanțe psihoactive.

Polițiștii rutieri au aplicat 166 de sancțiuni contravenționale și au reținut șapte permise de conducere în urma controalelor desfășurate marți, 17 noiembrie 2026, pe DN 1, în județul Sibiu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, acțiunea de tip „RELEU” a fost coordonată de Serviciul Rutier Sibiu și organizată în colaborare cu polițiștii din județele limitrofe.

Controalele au urmărit reducerea riscului de accidente, cu accent pe depășirea vitezei legale, nefolosirea centurii de siguranță și alte încălcări ale regulilor de circulație. Polițiștii au verificat, totodată, respectarea legislației privind transporturile rutiere și starea tehnică a autovehiculelor.

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Viteza a atras cele mai multe sancțiuni pe DN 1

În bilanțul comunicat de IPJ Sibiu figurează 101 sancțiuni pentru depășirea vitezei legale, 18 pentru neportul centurii de siguranță, 18 în baza OG nr. 37/2007 și două în baza Legii nr. 132/2017. Polițiștii au mai raportat o sancțiune pentru conducerea sub influența alcoolului, faptă încadrată drept contravenție, și alte 27 pentru diverse abateri de la normele rutiere.

Pe lângă cele șapte permise reținute, polițiștii au retras 12 certificate de înmatriculare și două plăcuțe cu numere de înmatriculare. Cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român – Sibiu, au fost verificate din punct de vedere tehnic 25 de autovehicule.

În cadrul acțiunii au fost efectuate 55 de testări privind consumul de alcool și două testări privind consumul de substanțe psihoactive. Polițiștii au distribuit și 37 de pliante participanților la trafic, recomandând prudență, respectarea limitelor de viteză, utilizarea centurii de siguranță și verificarea periodică a stării tehnice a vehiculelor.

Doi șoferi opriți lângă Veștem sunt cercetați pentru permis necorespunzător

În timpul controalelor au fost constatate și două infracțiuni la regimul rutier, prevăzute de articolul 335, alineatul (2), din Codul penal. Ambele cazuri privesc șoferi care nu dețineau permis corespunzător categoriei de vehicule conduse.

Primul a fost oprit marți, 17 noiembrie 2026, în jurul orei 10:00, pe DN 1, la kilometrul 296, în afara localității Veștem. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani, din Roșia, care conducea un ansamblu format dintr-o autoutilitară și o remorcă. Verificările au arătat că acesta nu avea permis corespunzător categoriei ansamblului condus, iar Serviciul Rutier Sibiu a deschis un dosar de cercetare penală.

În jurul orei 12:00, în același loc, polițiștii au oprit un alt ansamblu rutier, format dintr-un autoturism și o remorcă. La volan se afla un bărbat de 43 de ani, din județul Brașov, care, potrivit verificărilor, nu deținea permis corespunzător categoriei de vehicule conduse. Și în acest caz, Serviciul Rutier Sibiu a deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui autovehicul cu permis necorespunzător.

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