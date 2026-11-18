Pe scurt: Schimbarea regiunii pe Noua Zeelandă le-a permis unor jucători să intre în GTA 6 de la ora 13:00 a României, pe 18 noiembrie. Accesul prin magazinele digitale din alte regiuni poate avea însă restricții.

GTA 6 se lansează în România joi, 19 noiembrie 2026, la ora 00:00, pentru utilizatorii PlayStation 5 și pentru cei care dețin console Xbox Series X sau Xbox Series S.

După mai multe amânări, Rockstar Games a confirmat deblocarea jocului la miezul nopții, în funcție de ora locală a fiecărei regiuni, potrivit Ziarului Financiar.

Lansarea se desfășoară gradual, în funcție de fusul orar al fiecărei țări. Pentru jucătorii din România, accesul oficial începe în noaptea de miercuri, 18 noiembrie 2026, spre joi, 19 noiembrie 2026.

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Cei care au cumpărat versiunea digitală și au descărcat deja jocul vor putea începe să joace imediat după deblocare. Rockstar a permis predescărcarea GTA 6 din 10 noiembrie 2026, astfel încât utilizatorii să poată instala jocul înaintea lansării propriu-zise.

În cazul achizițiilor făcute din magazine digitale asociate altor regiuni, utilizatorii trebuie să verifice informațiile afișate în cont și eventualele restricții regionale.

Versiunea pentru PC nu este inclusă în lansarea inițială

Grand Theft Auto VI va putea fi jucat la lansare pe PlayStation 5 și Xbox Series X sau Series S. O versiune pentru PC nu face parte din lansarea inițială anunțată de Rockstar Games.

Jocul marchează revenirea seriei în Vice City, într-un univers inspirat de Florida. În centrul poveștii se află Jason Duval și Lucia Caminos.

Lansarea a fost amânată în repetate rânduri. Inițial, Grand Theft Auto VI fusese programat pentru 2025, însă Rockstar Games a mutat ulterior data pentru 26 mai 2026.

Compania a anunțat apoi o nouă amânare, până la 19 noiembrie 2026, explicând că dezvoltatorii au nevoie de timp suplimentar pentru a finaliza jocul la standardele de calitate așteptate. Noul titlu apare la peste 13 ani de la Grand Theft Auto V, unul dintre cele mai bine vândute jocuri video din istorie.

Schimbarea regiunii pe Noua Zeelandă a permis accesul mai devreme

Unii jucători au folosit un artificiu pentru a intra în joc înainte de ora de lansare din România: schimbarea regiunii pe Noua Zeelandă.

Aceștia au putut juca de miercuri, 18 noiembrie 2026, de la ora 13:00 a României, moment în care în Noua Zeelandă se trecuse deja la data de joi, 19 noiembrie 2026.

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