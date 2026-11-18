Ieri, alături de un grup de primari din județul nostru, ne-am întâlnit la sediul Ministerului Dezvoltării cu ministrul Marcel-Alexandru Stoica și președintele Administrației Fondului de Mediu, Florin Bănică.
Am avut discuții aplicate despre proiectele aflate în derulare și finanțate prin PNDL II, Anghel Saligny și CNI, dar și cele aflate în derulare prin finanțarea Administrației Fondului de Mediu (AFM). Au fost discuții aplicate și despre oportunitățile pe care cele două entități urmează să le ofere prin noile programe de investiții în infrastructura unităților administrativ-teritoriale.
Bineînțeles că a fost abordat și subiectul reorganizării administrativ-teritoriale și despre facilitățile care urmează să fie oferite atât cetățenilor, cât și primăriilor care o să aleagă comasarea în mod voluntar. Este important ca investițiile în comunitățile locale să continue astfel încât toate localitățile să se modernizeze și să asigure condiții decente pentru fiecare locuitor.
Este important, de asemenea, ca structura unităților administrative – teritoriale să fie cât mai suplă și eficientă, astfel încât resursele financiare să fie clar direcționate către nevoile concrete ale comunității.
Deputat PSD Sibiu – Trif Bogdan Gheorghe
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