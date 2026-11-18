Pe scurt:
Locuitorii din Ruja au un interval anunțat de cinci ore și 15 minute fără apă potabilă. Sucursala Agnita intervine pentru repararea branșamentului de la numărul 130.
Furnizarea apei potabile în Ruja este sistată miercuri, 18 noiembrie 2026, între orele 09:15 și 14:30, potrivit anunțului publicat de Apa Târnavei Mari.
Compania, prin Sucursala Agnita, a anunțat că întreruperea este necesară pentru remedierea unui defect la branșamentul de la numărul 130. Branșamentul reprezintă legătura dintre rețeaua publică de distribuție și instalația de alimentare a unei proprietăți.
Intervalul comunicat de operator pentru sistarea apei este de cinci ore și 15 minute. Anunțul este încadrat de companie în categoria întreruperilor neprogramate.
Operatorul indică localitatea Ruja ca zonă afectată de sistare, fără să enumere separat străzi sau alte numere de imobile.
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