Pe scurt: Locuitorii din Ruja au un interval anunțat de cinci ore și 15 minute fără apă potabilă. Sucursala Agnita intervine pentru repararea branșamentului de la numărul 130. Util · Ora de Sibiu Întreruperi de curent, apă și gaze în județul Sibiu: programările DEER, Apă Canal și Delgaz, pe zile, actualizate automatVezi lista →

Furnizarea apei potabile în Ruja este sistată miercuri, 18 noiembrie 2026, între orele 09:15 și 14:30, potrivit anunțului publicat de Apa Târnavei Mari.

Compania, prin Sucursala Agnita, a anunțat că întreruperea este necesară pentru remedierea unui defect la branșamentul de la numărul 130. Branșamentul reprezintă legătura dintre rețeaua publică de distribuție și instalația de alimentare a unei proprietăți.

Intervalul comunicat de operator pentru sistarea apei este de cinci ore și 15 minute. Anunțul este încadrat de companie în categoria întreruperilor neprogramate.

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Operatorul indică localitatea Ruja ca zonă afectată de sistare, fără să enumere separat străzi sau alte numere de imobile.

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