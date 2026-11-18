Pe scurt: Rețeaua de gaze se extinde pe Gladiolelor, iar cea de apă pe Turismului. Pe strada Văii, lucrările vizează alimentarea electrică a stației de pompare a apelor uzate SPAU 1.

Lucrările la rețelele de utilități continuă pe trei străzi din comuna Sadu.

Echipele intervin pentru extinderea rețelelor de gaze naturale și apă, precum și pentru alimentarea cu energie electrică a unei stații de pompare a apelor uzate, potrivit Primăriei Sadu.

Rețelele de gaze și apă se extind pe Gladiolelor și Turismului

Pe strada Gladiolelor, echipele lucrează la extinderea rețelei de gaze naturale. Pe strada Turismului, intervențiile vizează extinderea rețelei de apă.

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Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre extinderea rețelei de gaze și realizarea de branșamente în Sadu, când primăria anunța mobilizarea unei a treia echipe, care urma să înceapă lucrările pe strada Turismului.

Stația de pompare de pe strada Văii este alimentată cu energie electrică

Pe strada Văii se lucrează la alimentarea cu energie electrică a stației de pompare a apelor uzate SPAU 1.

Primăria își cere scuze pentru eventualele neplăceri provocate de lucrări și le solicită celor care circulă prin zonele de șantier să fie atenți.

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