O femeie în vârstă de 52 de ani, din județul Sibiu, a primit o condamnare cu suspendare după ce, la începutul acestui an, și-a înjunghiat concubinul cu un cuțit de bucătărie. Conflictul a fost unul spontan, sibianca fiind deranjată că bărbatul a venit beat acasă.

Femeia a fost condamnată de Tribunalul Sibiu la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru tentativă de omor sub forma violenței în familie, după ce și-a lovit concubinul cu un cuțit de bucătărie în abdomen. Incidentul a avut loc în luna februarie a acestui an, pe fondul unui conflict spontan generat de starea de ebrietate a bărbatului, iar decizia instanței, pronunțată pe 13 noiembrie 2026, nu este definitivă.

A venit beat acasă și a înjurat-o

Totul s-a petrecut în seara zilei de 19 februarie 2026, în jurul orei 18:30, în locuința comună a celor doi. Cei doi parteneri se întorseseră de la muncă, însă bărbatul s-a oprit pe drum la un vecin, unde a continuat să consume alcool, după ce pe parcursul zilei băuse deja coniac, bere și vin. Ajuns acasă, acesta a început să o înjure pe femeie și să trântească mâncarea pe masă, moment în care inculpata a luat cuțitul cu care tăia pâine și slănină și i-a aplicat o singură lovitură în partea stângă a abdomenului, potrivit rejust.ro.

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„M-ai tăiat, m-ai omorât!”

Atacul a avut loc sub privirile iubitei unuia dintre fiii femeii, care se afla în aceeași cameră. Conform declarațiilor de la dosar, imediat după lovitură, bărbatul s-a așezat pe pat și a început să plângă, strigându-i femeii: „m-ai tăiat, m-ai omorât”. Speriată de gravitatea faptei, agresoarea a pus cuțitul la loc într-o vitrină de pe hol, a început să plângă și l-a ajutat pe bărbat să își bandajeze rana cu o haină până la sosirea echipajului de ambulanță, chemat de fiul lor.

Medicii legiști au stabilit că plaga abdominală produsă cu lama de 17 centimetri a cuțitului i-a pus bărbatului viața în primejdie, necesitând între 20 și 25 de zile de îngrijiri medicale. Deși victima purta mai multe straturi groase de haine, salopetă de lucru, pulover, hanorac, bluză și tricou, lovitura a fost suficient de puternică încât să le străpungă și să îi lezeze artera epigastrică.

Femeia nu merge la închisoare

În timpul procesului, apărarea a încercat să obțină schimbarea încadrării juridice din tentativă de omor în vătămare corporală, precum și reținerea circumstanței atenuante a provocării. Judecătorii au respins însă ambele solicitări, motivând că injuriile adresate de bărbat nu justifică o astfel de ripostă, iar zona vizată și forța loviturii demonstrează că femeia a acceptat riscul decesului victimei.

Totuși, instanța a decis să reducă limitele de pedeapsă și să dispună suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de 3 ani și 6 luni, ținând cont de faptul că inculpata are 52 de ani, nu are antecedente penale, era angajată și și-a recunoscut și regretat fapta. „În procesul de individualizare a pedepsei instanţa va avea în vedere şi conduita inculpatei manifestată imediat după comiterea faptei, respectiv aceasta a conştientizat imediat gravitatea conduitei sale (…), a ajutat la bandajarea persoanei vătămate şi a însoţit-o pe aceasta până la echipajul medical”, se arată în motivare.

De asemenea, magistrații au reținut „caracterul spontan al rezoluţiei infracţionale, împrejurarea că inculpata a aplicat o singură lovitură cu cuţitul, fără a continua agresiunea, dar şi contextul familial marcat de dificultăţi materiale”, apreciind că perioada petrecută deja în arest preventiv și sub control judiciar a fost suficientă pentru a o face să conștientizeze gravitatea faptei.

Concubinii s-au împăcat. Femeia va face muncă în folosul comunității

Pe lângă pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, femeia va trebui să presteze 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul primăriei din comuna de domiciliu și să urmeze un program de reintegrare socială. Totodată, instanța a dispus confiscarea cuțitului folosit la agresiune și prelevarea probelor biologice ale inculpatei pentru introducerea profilului genetic în baza națională de date.

În latura civilă a procesului, deși concubinul ei nu a cerut despăgubiri, ba chiar cei doi s-au împăcat pe parcursul judecății, instanța ridicând interdicția de a comunica, femeia a fost obligată să achite cheltuielile medicale suportate de stat. Astfel, ea trebuie să plătească 34.214,6 lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și 1.230,10 lei către Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, sume la care se adaugă dobânda legală, precum și 2.215 lei cheltuieli judiciare.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

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