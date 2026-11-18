Pe scurt: De la apariții și dispariții misterioase la dans și numere cu foc, Sibiu Magic Show combină magia cu muzica și comedia.

Sibiu Magic Show propune spectacole cu clovnerie, muzică, baloane de săpun și iluzionism, potrivit unei postări publicate de Teatrul GONG Sibiu.

Oferta anunțată include numere cu baloane de săpun, trucuri, comedie, apariții și dispariții misterioase, dar și dans. Sunt pregătite și numere cu foc, despre care teatrul precizează că se desfășoară „în siguranță”.

Biletele pentru spectacole pot fi cumpărate online, accesând site-ul prin linkul din secțiunea de prezentare a profilului Teatrului GONG. Postarea îi îndeamnă pe spectatori să o salveze pentru a avea programul la îndemână, însă textul anunțului nu enumeră datele, orele sau prețurile biletelor.

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