Pe scurt: Automedicația favorizează rezistența bacteriilor, avertizează conducerea medicală a spitalului sibian. Apelul vizează atât pacienții, cât și personalul care prescrie și administrează tratamentele.

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu face apel la pacienți și cadre medicale să evite utilizarea abuzivă a antibioticelor, cu ocazia Zilei Europene a Informării despre Antibiotice, marcate miercuri, 18 noiembrie 2026.

Instituția avertizează asupra rezistenței la antimicrobiene, într-un comunicat publicat pe Facebook.

Spitalul se alătură campaniei europene de informare privind consumul responsabil de antibiotice. Mesajul adresat comunității și personalului medical pune accent pe prevenție, educație medicală și protejarea eficienței tratamentelor.

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Managerul SCJU Sibiu, jr. Robert Fotache, a subliniat importanța gestionării resurselor medicamentoase și a măsurilor pentru protejarea pacienților. Potrivit acestuia, problema depășește tratamentul individual și implică dificultăți administrative și logistice pentru sistemul sanitar.

„Siguranța pacienților noștri reprezintă prioritatea absolută a managementului SCJU Sibiu. Fenomenul rezistenței la antibiotice nu este doar o problemă medicală abstractă, ci o provocare administrativă și logistică majoră pentru întregul sistem de sănătate. Investim constant în protocoale stricte de control al infecțiilor și în campanii de informare, deoarece utilizarea rațională a resurselor terapeutice asigură viabilitatea tratamentelor pentru generațiile viitoare”, a declarat Robert Fotache.

Siguranța pacienților a fost și tema unor acțiuni anterioare ale instituției. Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre campania Spitalului Județean Sibiu dedicată pacienților cu boli cronice, organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului.

Antibioticele nu vindecă gripa sau răceala, avertizează directorul medical

Directorul medical al spitalului, dr. Dragoș Popescu, a explicat riscurile automedicației cu antibiotice și ale prescrierii pe scară largă fără o fundamentare microbiologică. Acesta recomandă ca tratamentul să fie stabilit exclusiv de medic, după evaluarea clinică și, ideal, pe baza analizelor de laborator.

„Asistăm la o alarmantă scădere a eficienței antibioticelor uzuale din cauza adaptării bacteriilor la tratamente administrate incorect. Antibioticele nu vindecă infecțiile virale, cum sunt gripa sau răceala! Prescrierea lor trebuie făcută exclusiv de către medic, în urma unei evaluări clinice amănunțite și, ideal, pe baza analizelor de laborator, precum antibiograma. Automedicatia, in privinta terapiei antibiotice, face doar rău, fiind calea directă către creșterea rezistentei bacteriilor”, a declarat dr. Dragoș Popescu.

Directorul de îngrijiri medicale, Laurențiu Ghinoiu, a evidențiat rolul personalului mediu și auxiliar în limitarea răspândirii bacteriilor rezistente. Acesta a indicat igiena mâinilor, respectarea orelor de administrare a tratamentelor și monitorizarea pacienților drept măsuri pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale.

„Asistenții medicali și întregul personal de îngrijire sunt în prima linie a interacțiunii cu pacientul. Respectarea riguroasă a normelor de igienă a mâinilor, administrarea corectă și la ore fixe a schemelor de tratament recomandate și monitorizarea strictă a pacienților sunt armele noastre zilnice în prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale. Educația pacientului începe de la patul spitalului, iar echipa noastră se asigură că mesajul prevenirii este transmis clar fiecărui beneficiar al actului medical”, a precizat Laurențiu Ghinoiu.

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