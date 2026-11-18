O femeie din Veștem, comuna Șelimbăr, trage un semnal de alarmă după ce susține că două coșuri de fum construite necorespunzător, aflate la limita proprietății vecine, îi pun în pericol locuința. Aceasta a surprins pe camerele de supraveghere scântei și flăcări ieșind din coșuri și că, în ciuda sesizărilor făcute la instituțiile abilitate, situația nu ar fi fost remediată de către proprietarul locuinței.

Elena-Adnana Hașeganu locuiește și lucrează în Germania, iar casa pe care o deține pe strada Cartierul Tineretului din Veștem este în prezent nelocuită. Tocmai acest lucru îi amplifică îngrijorarea: nu poate supraveghea permanent proprietatea și se teme că un incendiu izbucnit la locuința vecinilor s-ar putea extinde și la casa sa.

Potrivit femeii, vecinii au două coșuri de fum amplasate chiar la limita proprietăților. Aceasta reclamă că, atunci când aceștia fac focul, fumul este împins direct în curtea sa și ajunge inclusiv la ușa de intrare a locuinței.

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Mai grav, spune proprietara, imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar arăta scântei și flăcări care ies din coșurile de fum. „Este imposibil pentru mine să stau de pază de la distanță ca să mă asigur că nu îmi ia casa foc. Casa nu este locuită și nu mă pot duce să o păzesc”, a transmis Elena-Adnana Hașeganu.

A făcut sesizări la ISU, Garda de Mediu și Primărie

Femeia spune că a încercat să rezolve problema pe cale oficială și a sesizat mai multe instituții.

Prima plângere a fost depusă la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de unde afirmă că încă așteaptă un răspuns. Ulterior, a apelat și la Garda de Mediu, iar sesizarea a fost redirecționată către alte instituții, ajungând în cele din urmă la Primăria Șelimbăr.

Potrivit proprietarei, în urma verificărilor, autoritățile locale le-ar fi solicitat vecinilor să remedieze problemele și să refacă hornurile astfel încât să respecte normele în vigoare. Aceasta susține că termenul acordat a expirat, însă lucrările nu au fost realizate.

Familia femeii ar fi încercat, de asemenea, să discute direct cu vecinii, însă fără rezultat. „Nu mai știu ce să fac. Am făcut apel la ISU, la Primărie. Soțul meu le-a spus proprietarilor să ia măsuri și au zis că nu fac nimic. În fiecare seară, de când au început să facă focurile, se întâmplă asta. Le-am spus de mult timp. Dacă se extinde focul, îmi arde și mie acoperișul”, a transmis Hașeganu Laura, mama proprietarei.

Aceasta susține că Primăria ar fi trimis și Poliția Locală la fața locului, însă problema nu ar fi fost rezolvată până în prezent.

„Nu-i nimic”, ar fi fost reacția vecinilor

Potrivit relatării familiei, încercările de a discuta cu vecinii ar fi fost întâmpinate cu reacții ostile. Femeia afirmă că rudele sale au fost insultate după ce aceasta a depus sesizări la autorități.

Mai mult, când familiei i-ar fi fost prezentate imaginile în care se observă scântei ieșind din coșurile de fum, una dintre persoanele vizate ar fi răspuns: „Nu-i nimic”.

Elena-Adnana Hașeganu precizează că nu are un conflict personal cu vecinii și că a apelat la instituțiile statului exclusiv din teama că proprietatea sa ar putea fi afectată de un incendiu.

Ce obligații există în privința coșurilor de fum?

Riscul incendiilor provocate de coșurile de fum este unul real, avertizează și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit instituției, numai anul trecut, peste 2.100 de incendii izbucnite la locuințe, reprezentând 31% din total, au fost cauzate de coșuri de fum necurățate sau deteriorate. Reprezentanții IGSU recomandă curățarea periodică a coșurilor de fum, verificarea sobelor, centralelor și instalațiilor de încălzire înainte de utilizare, precum și evitarea mijloacelor de încălzire improvizate sau defecte. „O casă în siguranță începe cu un coș de fum curat și verificat”, transmit pompierii, care atrag atenția că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva incendiilor.

Utilizarea în siguranță a sistemelor de evacuare a fumului este reglementată prin normele de apărare împotriva incendiilor. Proprietarii și utilizatorii construcțiilor au obligația de a exploata instalațiile în condiții de siguranță și de a lua măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor.

Potrivit normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI nr. 163/2007, coșurile de fum trebuie întreținute corespunzător, curățate periodic și verificate astfel încât să nu favorizeze izbucnirea unui incendiu.

Depunerile de funingine, fisurile, deteriorările sau construcția necorespunzătoare pot crește riscul de incendiu. De asemenea, respectarea condițiilor tehnice privind amplasarea, înălțimea și evacuarea gazelor arse este esențială pentru funcționarea în siguranță a coșurilor de fum.

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