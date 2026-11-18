Mo’s Burgers își continuă activitatea în locația de pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, în ciuda informațiilor privind o posibilă demolare a clădirii în care funcționează. Potrivit unor surse Ora de Sibiu, proprietarii imobilului ar intenționa să construiască o clădire de birouri pe terenul respectiv, ceea ce ar presupune mutarea burgeriei. Patronul Ovidiu Străjan spune însă că nu a primit nicio notificare și că, deocamdată, nu intenționează să schimbe locația restaurantului.

Mo’s Burgers, una dintre burgeriile cele mai cunoscute din Sibiu, funcționează pe Calea Dumbrăvii, într-o clădire amenajată în spațiul unei foste benzinării.

Potrivit informațiilor obținute de Ora de Sibiu din surse, imobilul ar urma să fie demolat de proprietari, care ar avea în vedere dezvoltarea unui proiect imobiliar pe terenul respectiv. În locul actualei construcții ar putea apărea o clădire de birouri.

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Informațiile privind viitoarea investiție nu au fost confirmate oficial.

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Contactat de Ora de Sibiu, Ovidiu Străjan, antreprenorul care deține Mo’s Burgers și restaurantele Super Mama, a declarat că nu a primit nicio notificare din partea proprietarilor și că nu există, în prezent, o decizie de mutare a burgeriei.

„Noi avem cu ei un contract care se tot prelungește. În momentul în care ne vor notifica că o să construiască o clădire, da, ne vom muta. În momentul de față nu am ce să vă spun, că nu avem notificare, nu avem nimic“, a declarat Ovidiu Străjan pentru Ora de Sibiu.

Patronul Mo’s Burgers spune că discuțiile despre mutare sunt premature

Contractul în baza căruia funcționează burgeria a fost prelungit de mai multe ori, potrivit lui Străjan. Acesta a explicat că o eventuală relocare ar putea avea loc în situația în care proprietarii vor decide să construiască pe terenul respectiv și vor notifica firma în acest sens.

Deocamdată, antreprenorul nu consideră justificată o discuție despre schimbarea adresei localului, în condițiile în care nu a primit o asemenea înștiințare.

„Deci nu cred că e un subiect acum la locul lui“, a spus Ovidiu Străjan.

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Mo’s Burgers face parte din portofoliul de afaceri al antreprenorului sibian, alături de restaurantele Super Mama. Actuala locație a burgeriei se află pe Calea Dumbrăvii, în imobilul fostei benzinării despre care sursele Ora de Sibiu susțin că ar putea fi demolat pentru a face loc unei noi construcții.

Ovidiu Străjan: „Am avea unde să ne mutăm, dar nu acum”

Întrebat despre posibilitatea ca Mo’s Burgers să fie nevoit să elibereze actualul spațiu, omul de afaceri a precizat că firma are la dispoziție și alte locații în Sibiu. Astfel, dacă proprietarii vor pune în aplicare planurile de construire, ar exista variante pentru mutarea burgeriei.

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Străjan a subliniat însă că nu a fost luată o asemenea decizie și că localul rămâne, în prezent, la adresa cunoscută de clienți.

„Nu ne mutăm. Noi avem mai multe spații în oraș și am avea unde să ne mutăm, dar nu acum“, a mai declarat Ovidiu Străjan pentru Ora de Sibiu.

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