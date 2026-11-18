Pe scurt: Jazzul și muzica electronică întâlnesc orchestra simfonică la Brave New Music. Programul festivalului include și o expoziție, „Mass in Blue” și activități muzicale pentru copii.

Trompetistul norvegian Nils Petter Molvær, percuționistul Erland Dahlen și dirijorul Cristian Lupeș urcă miercuri, 18 noiembrie 2026, de la ora 19:00, pe scena Sălii Thalia, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu.

Concertul face parte din ediția a VII-a a festivalului Brave New Music, potrivit Filarmonicii de Stat Sibiu.

Proiectul aduce creațiile lui Molvær într-o formulă orchestrală, sub bagheta lui Cristian Lupeș. Programul îmbină jazzul, improvizația și muzica electronică cu sonoritățile simfonice.

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Nils Petter Molvær este cunoscut pentru contribuția sa la jazzul european contemporan. Albumul „Khmer”, lansat în 1997, a devenit un reper al jazzului electronic.

Alături de el va cânta Erland Dahlen, percuționist norvegian cu peste 300 de albume înregistrate și concerte susținute în mai mult de 35 de țări. Muzicianul folosește instrumente acustice și electronice, dar și obiecte sonore neobișnuite.

Înaintea concertului, de la ora 18:00, în foaierul Filarmonicii are loc vernisajul expoziției „Brave New Art”, semnată de artistul Florin Viorel și curatoriată de Ana Pantea. Expoziția poate fi vizitată pe întreaga durată a festivalului.

„Mass in Blue” aduce jazz și blues în programul coral de la Thalia

Festivalul continuă joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Sala Thalia, cu „Mass in Blue” de Will Todd. Lucrarea va fi interpretată de Corul Mixt al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, sub conducerea dirijoarei Albert Zsuzsa Katalin.

Corului i se alătură soprana Borsós Edith și un ansamblu instrumental cu trompete, tromboane, saxofon, pian, contrabas și percuție. Lucrarea reinterpretează misa tradițională prin jazz și blues. Programul serii mai cuprinde spiritualuri afro-americane și creații corale contemporane semnate de Moses Hogan, Josephine Poelinitz, Mark Hayes, Eric Whitacre și Jeffrey L. Ames.

Copiii pot participa la un recital educativ și la ateliere de percuție

Joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 10:00, la Sala Henry Selbing, pianista Cristina Șoitu prezintă recitalul educativ „Povești românești în cântecele unui pian”. Programul este dedicat copiilor de peste 10 ani, dar și adulților, și reunește muzică românească contemporană, povești ale copilăriei și proiecții video.

Vineri, 20 noiembrie 2026, de la orele 10:00, 11:00 și 12:00, percuționistul Doru Roman, solist al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, îi invită pe cei mici la atelierul „Descoperă percuția”. Participanții vor explora instrumentele, ritmurile și posibilitățile lor sonore.

Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt finanțate de Consiliul Județean Sibiu.

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