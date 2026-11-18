Noua fabrică Siemens din Zona Industrială Vest a Sibiului, pentru care lucrările au început oficial pe 10 noiembrie, ar urma să fie finalizată în iunie 2027. Unitatea va avea o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați, iar la realizarea proiectului participă și compania cu acționariat german Geiger Transilvania. Noua hală va fi construită în parcul industrial WDP Sibiu și va fi închiriată de Siemens pentru o perioadă de 15 ani.

Geiger Transilvania este una dintre companiile implicate în construcția noii fabrici Siemens de la Sibiu, potrivit informațiilor publicate miercuri, 18 noiembrie, de Ziarul Financiar.

Compania, care a realizat de-a lungul timpului mai multe lucrări de infrastructură în România, participă la proiect în calitate de subcontractor și se ocupă de lucrările de terasamente pentru viitoarea hală industrială, precum și de amenajările exterioare.

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Termenul anunțat pentru finalizarea proiectului este iunie 2027, potrivit informațiilor prezentate de Geiger Transilvania și citate de publicația economică.

O fabrică de 15.000 de metri pătrați, în Zona Industrială Vest

Noua unitate Siemens va fi construită în WDP Park Sibiu, pe un teren deținut de dezvoltatorul imobiliar industrial WDP.

Hala va avea aproximativ 15.000 de metri pătrați și va fi închiriată către Siemens în baza unui contract pe termen lung, cu o durată de 15 ani.

Proiectul presupune modernizarea activităților companiei la Sibiu, dar și mutarea parțială a unor operațiuni care se desfășoară în prezent în unitățile existente.

Investiția se înscrie în planurile Siemens de dezvoltare și modernizare a capacităților sale de producție din oraș.

Lucrările au început oficial pe 10 noiembrie

Ora de Sibiu a relatat pe 10 noiembrie despre începerea construcției noii fabrici, odată cu ceremonia de punere a pietrei de temelie.

Noua unitate este amplasată pe strada Monaco, în Zona Industrială Vest a Sibiului, în timp ce Siemens deține deja o fabrică pe strada Barcelona, în aceeași zonă industrială.

La momentul respectiv, compania a marcat oficial debutul proiectului, iar noile informații arată cine participă la execuția lucrărilor și când este programată finalizarea acestora.

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Siemens pregătește o fabrică modernă, cu procese automatizate

Investiția fusese anunțată încă din primăvara acestui an, când Siemens a prezentat planurile pentru o nouă fabrică digitalizată la Sibiu.

Potrivit informațiilor comunicate atunci, viitoarea unitate este proiectată să utilizeze procese automatizate și tehnologii moderne de producție, cu obiectivul de a funcționa fără emisii nete de carbon.

La acel moment, investiția era estimată la câteva zeci de milioane de euro, iar finalizarea era planificată pentru anul 2028. Noul termen, iunie 2027, indică un calendar mai apropiat pentru încheierea lucrărilor de construcție, fără a confirma neapărat și data începerii producției.

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Geiger Transilvania, afaceri de peste 245 de milioane de lei

Geiger Transilvania, compania implicată în lucrările noii fabrici, are acționariat german și activează în sectorul construcțiilor, fiind cunoscută pentru proiectele de infrastructură realizate în România.

Potrivit datelor prezentate de Ziarul Financiar, compania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 245,4 milioane de lei, în scădere cu 11% față de anul precedent.

Implicarea sa în proiectul Siemens vizează lucrările de terasamente și amenajările exterioare, nu întreaga construcție a fabricii.

Deocamdată, informațiile publicate nu precizează data la care noua unitate Siemens va deveni operațională și nici numărul de locuri de muncă ce vor fi create prin această investiție.

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