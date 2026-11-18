Pe scurt: Serviciul oferea cazare de până la un an și sprijin pentru o viață independentă. Documentele invocă lipsa personalului și costurile de funcționare, dar nu prezintă economiile estimate prin închidere.

Consiliul Județean Sibiu va dezbate, la finalul lunii noiembrie, închiderea Locuinței Protejate „Victoria”, serviciu cu șase locuri pentru victimele violenței domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu.

Potrivit proiectului publicat de Consiliul Județean Sibiu, locuința nu găzduia niciun beneficiar la momentul întocmirii raportului, iar menținerea serviciului este considerată imposibilă în condițiile lipsei personalului încadrat și ale cerințelor de calitate. Propunerea de închidere vine de la DGASPC Sibiu.

Locuința oferea cazare și sprijin victimelor violenței domestice

Serviciul a fost înființat printr-o hotărâre a Consiliului Județean Sibiu din 2020, în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, finanțat prin POCU 2014–2020. Locuința are o capacitate de șase locuri și asigură găzduire pentru o perioadă de până la un an.

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Pe lângă cazare, beneficiarii puteau primi consiliere psihologică și socială, orientare vocațională, servicii de reabilitare și reinserție socioprofesională. Scopul acestora era sprijinirea victimelor violenței domestice în tranziția către o viață independentă.

Structura serviciului cuprinde două posturi de asistent social și unul de psiholog. În perioada de implementare a proiectului, personalul a fost angajat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

În perioada de sustenabilitate, cuprinsă între 5 septembrie 2023 și 5 septembrie 2026, DGASPC Sibiu avea obligația să asigure serviciile sociale în aceleași condiții. Totuși, toate cele trei posturi au rămas vacante pe întreaga perioadă. Activitatea a fost asigurată de angajați din aparatul propriu al direcției sau din alte servicii sociale, prin delegarea atribuțiilor, în baza dispozițiilor directorului general.

Documentele nu explică de ce posturile nu au fost ocupate și nici dacă au existat demersuri de recrutare. De asemenea, nu prezintă numărul persoanelor găzduite de la înființare, gradul anterior de ocupare ori data de la care locuința a rămas fără beneficiari.

Lipsa personalului duce la închidere

Raportul atașat proiectului ce urmează să fie votat de consilierii județeni arată că standardele minime de calitate prevăzute de Ordinul nr. 28/2019 impun servicii de asistență socială, psihologică, vocațională, medicală și juridică. Acestora li se adaugă servicii educaționale și de supraveghere a copiilor victimelor violenței domestice, pe perioada în care părintele se află la serviciu. În privința finanțării, documentul menționează un standard de cost de 68.903 lei pe an pentru fiecare beneficiar, prevăzut de HG nr. 426/2020.

„Având în vedere lipsa personalului încadrat, necesitatea asigurării standardelor de calitate și costurile pe care le-ar presupune menținerea serviciului social, funcționarea Locuinței Protejate Victoria nu este posibilă astfel încât să se poată asigura servicii adecvate și conforme victimelor violenței domestice”, se arată în raportul de specialitate.

Chiar dacă această locuință se va închide, DGASPC Sibiu menționează că victimele violenței domestice pot apela în continuare la centrul de primire în regim de urgență. De asemenea, este menționată și colaborarea cu un furnizor privat de servicii sociale rezidențiale din județ.

Proiectul nu stabilește o dată pentru închiderea efectivă și nu precizează destinația ulterioară a imobilului sau a bunurilor.

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