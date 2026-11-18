Pe scurt: Lista include spitale din Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara și alte patru orașe. La Cluj sunt deja trei pacienți care au nevoie de tratament, iar la Miercurea Ciuc se află un copil cu boala Fabry.

Șapte spitale ar urma să poată oferi tratamente pentru boli rare prin programe naționale de sănătate curative, cu servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat extinderea miercuri, 18 noiembrie 2026, potrivit Mediafax.

Ministerul Sănătății și CNAS au pus în transparență decizională proiectul de ordin prin care ar fi extinsă rețeaua unităților sanitare care pot derula aceste programe. Propunerea vizează spitale din Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov, Zalău, Miercurea Ciuc și București.

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Proiectul include șapte spitale și precizează bolile pentru care vor oferi tratament

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, proiectul prevede tratamente pentru hemoglobinurie paroxistică nocturnă și purpură trombotică trombocitopenică dobândită. La Spitalul Județean „Pius Brînzeu” din Timișoara sunt vizate miastenia gravis generalizată și neuromielita optică.

Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova ar urma să trateze boli neurologice rare degenerative și inflamator-imune. Pentru Spitalul Județean din Brașov, lista include hemoglobinuria paroxistică nocturnă, miastenia gravis și neuromielita optică.

Spitalul Județean din Zalău este inclus pentru boli neurologice rare degenerative și inflamator-imune, iar Spitalul Județean din Miercurea Ciuc pentru boala Fabry. În București, Institutul Clinic Fundeni ar urma să ofere tratament pentru alfa-manozidoză.

Tot în legătură cu accesul la tratament, Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 despre propunerea ca pacienții cu scleroză multiplă să poată ridica o parte din medicamente și din farmaciile de lângă casă, de la 1 ianuarie 2027.

La Cluj-Napoca, trei pacienți au deja nevoie de tratament

„În spatele acestor modificări sunt oameni, nu doar proceduri administrative”, a scris ministrul Sănătății. Alexandru Rogobete a precizat că la Cluj-Napoca există deja trei pacienți care necesită tratament, iar la Miercurea Ciuc se află un copil diagnosticat cu boala Fabry.

„Pentru acești oameni și familiile lor, fiecare drum în minus contează. Înseamnă mai puțin timp pierdut, mai puțină incertitudine și acces mai facil la îngrijire. Pentru mine, accesul la diagnostic și tratament trebuie să fie o realitate, nu doar o promisiune. Iar pacienții cu boli rare au nevoie de soluții adaptate nevoilor lor”, a adăugat ministrul.

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