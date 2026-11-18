O avarie la rețeaua de distribuție a energiei electrice afectează miercuri seară, 18 noiembrie, numeroase străzi din municipiul Sibiu. Întreruperea a fost înregistrată la ora 22:17, iar operatorul Distribuție Energie Electrică România nu a anunțat, deocamdată, un termen pentru remedierea defecțiunii.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Distribuție Energie Electrică România (DEER), avaria a fost înregistrată miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 22:17, fiind semnalate întreruperi ale alimentării cu energie electrică pe zeci de străzi din Sibiu.

Lista publicată de operator cuprinde artere importante precum Calea Dumbrăvii, Șoseaua Alba Iulia, Calea Poplăcii, bulevardele Victoriei și General Vasile Milea, dar și străzi din zona centrală și din mai multe cartiere ale orașului.

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Lista străzilor afectate de avaria de curent

Conform datelor publicate de distribuitor, pe lista zonelor afectate figurează următoarele străzi și artere:

– Alamor, Șoseaua Alba Iulia, Vasile Alecsandri, Alexandrescu, Amnaș, Argeșului, Avrig, George Bacovia, Băii, Banatului, Bastionului, Beldiceanu și Bihorului;

– Dimitrie Cantemir, Vasile Cârlova, Copernic, Aron Cotruș, Cristian, Dealului, profesor A. Decei, Doljului, Dragalina, I.C. Drăgușanu, Calea Dumbrăvii, Fântânii, Galeș și Gârlei;

– Octavian Goga, Gorjului, Pictor Grigorescu, Hațegului, Hochmaister, Irimie, Izlazului, Jina, Lomonosov, Luarea Bastiliei, Ștefan Luchian și Lupaș;

– Bulevardul General Vasile Milea, Mitropoliei, Munteniei, Oașului, Olteniei, Orlat, Pasajul Tălmaciu, Peneș Curcanul, I.P. Pinciu, Calea Poplăcii, General Praporgescu, Presaca și Putnei;

– Ion Rațiu, Săcel, Andrei Șaguna, Sălajului, Săliște, Școala de Înot, Ion Slavici, Șoima, Ștefan cel Mare, Ștrandului, Tălmăcel, Piața Tălmaciu, Iosif Velceanu, Bulevardul Victoriei și Alexandru Vlahuță.

Lista indică străzile incluse în anunțul operatorului, fără să precizeze dacă întreruperea afectează integral fiecare arteră sau numai anumite imobile.

Termenul de remediere nu este disponibil

La momentul publicării informațiilor, Distribuție Energie Electrică România afișează pentru această avarie mențiunea „termen remediere momentan indisponibil”.

Prin urmare, nu există încă o oră estimată pentru reluarea alimentării cu energie electrică.

Operatorul nu a precizat în informațiile disponibile nici cauza defecțiunii și nici numărul consumatorilor afectați.

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