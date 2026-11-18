Pe scurt: Finanțarea acoperă documentații tehnice și pregătirea licitațiilor pentru proiectare și execuție, nu lucrările propriu-zise. Cele două loturi au cerințe diferite: expertiză și DALI pentru primul, studiu de fezabilitate pentru al doilea.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au încheiat contractul de finanțare pentru documentațiile de modernizare a DN73C, pe două sectoare între Curtea de Argeș, Tigveni și Râmnicu Vâlcea. Proiectul are o valoare totală de 6.773.295,40 lei, potrivit anunțului publicat de CNAIR.

Contractul de finanțare nr. 168/2026 a fost încheiat prin Programul Transport 2021–2027. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are calitatea de Autoritate de Management, iar CNAIR este beneficiarul proiectului. Finanțarea privește elaborarea studiilor și pregătirea documentațiilor pentru atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor, nu execuția lucrărilor propriu-zise.

Documentațiile pentru cele două loturi vor fi elaborate diferit

Pentru lotul 1, Curtea de Argeș – Tigveni, proiectul prevede elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv expertiza tehnică. Sectorul vizat este cuprins între kilometrii 44+800 și 55+000 ai DN73C.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

În același lot este inclusă asistența tehnică pentru pregătirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor. Tronsonul se află în județul Argeș, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, între municipiul Curtea de Argeș și localitatea Tigveni.

Pentru lotul 2, Tigveni – municipiul Râmnicu Vâlcea, finanțarea acoperă elaborarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea sau modernizarea DN73C, între kilometrii 55+000 și 68+000. Și pentru acest lot este prevăzută asistență tehnică destinată pregătirii documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție.

Al doilea sector este prezentat în proiect ca lotul aferent județului Vâlcea, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, și are ca repere localitatea Tigveni, din județul Argeș, și municipiul Râmnicu Vâlcea, din județul Vâlcea.

Obiectivul declarat al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de transport pentru îmbunătățirea competitivității economice a României și integrarea economică în Uniunea Europeană. Sunt urmărite crearea condițiilor pentru creșterea investițiilor, promovarea transportului durabil și coeziunea rețelei de drumuri europene.

Proiectul are o valoare de 6,77 milioane de lei și termen până la finalul anului 2029

Din valoarea totală de 6.773.295,40 lei, finanțarea nerambursabilă prin FEDR, Fondul European de Dezvoltare Regională, este de 1.495.930,57 lei. Aceasta reprezintă 40% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului, reprezentând contribuția publică de 60%, este de 2.243.895,85 lei. Procentele anunțate se raportează la valoarea eligibilă aprobată, nu la valoarea totală a proiectului.

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși data de 31 decembrie 2029.

Comentarii