Apar noi informații în cazul descinderii cu scandal din Sibiu, unde o familie a reclamat că mascații au intrat în apartamentul greșit, au spart ușa și l-au încătușat pe chiriașul de fapt al locuinței.

Poliția confirmă acum că sibianul în vârstă de 53 de ani vizat în dosarul de furt nu a fost găsit la adresa percheziționată, iar în imobil locuiau alte persoane.

Percheziția a avut loc în dimineața zilei de 17 noiembrie 2026 și a fost efectuată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Orăștie, într-un dosar penal privind un furt comis în această lună în municipiul Orăștie. Prejudiciul este estimat la aproximativ 16.000 de lei.

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Potrivit informațiilor transmise de Poliție, anchetatorii aveau date potrivit cărora bărbatul de 53 de ani, din Sibiu, bănuit de comiterea furtului, ar fi locuit fără forme legale la adresa unde a fost pus în executare mandatul de percheziție.

Numai că, atunci când polițiștii au intrat în locuință, suspectul pe care îl căutau nu era acolo.

„În urma verificărilor efectuate, bărbatul vizat nu a fost găsit la adresa unde a avut loc percheziția. În schimb, polițiștii au identificat alte persoane care locuiau în imobil fără forme legale”, au transmis reprezentanții Poliției.

Este aceeași intervenție despre care Ora de Sibiu a relatat după ce Florin Raveca, unul dintre cei aflați în locuință, a acuzat că polițiștii au descins peste familia sa, deși el nu era persoana căutată.

Bărbatul susține că intervenția a început în jurul orei 6:30, la un apartament de pe strada Negoveanu, din cartierul Vasile Aaron. Potrivit acestuia, mascații ar fi spart ușa cu berbecul înainte ca el să apuce să deschidă, l-ar fi încătușat și ar fi început percheziția locuinței.

„Au zis că au bătut la ușă, dar până să apuc să deschid, au rupt ușa cu «berbecul» și au intrat direct peste mine. M-au pus în cătușe, mi-au percheziționat casa și mi-au întors totul pe dos. M-au ținut încătușat aproximativ o oră”, a declarat Florin Raveca pentru Ora de Sibiu.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Orăștie, în vederea depistării bărbatului bănuit de furt și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

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