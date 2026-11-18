Pe scurt: O copie a buletinului, pe hârtie sau în format electronic, este condiția prevăzută de modificarea Codului rutier pentru șoferii care își uită documentele acasă.

Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare în format fizic nu vor mai putea fi amendați pentru lipsa acestora, dacă prezintă o copie a actului de identitate, pe hârtie sau în format electronic.

Proiectul a fost adoptat de Parlament miercuri, 18 noiembrie 2026, dar nu se aplică încă, potrivit Mediafax.

Inițiat de deputatul USR Alexandru Dimitriu, proiectul modifică prevederile din Codul rutier referitoare la obligația șoferilor de a prezenta documentele la un control al Poliției Rutiere. Condiția pentru a nu fi sancționați pentru lipsa permisului sau a talonului este prezentarea unei copii a actului de identitate, inclusiv în format electronic.

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„Legea votată miercuri, 18 noiembrie 2026, pune capăt unei absurdități: dacă buletinul, permisul și talonul pot fi verificate pe loc în bazele de date ale statului, de ce să plătești pentru că le-ai lăsat pe masa din bucătărie? Ni s-a întâmplat tuturor. Ai schimbat geaca, portofelul a rămas în cealaltă geantă etc. N-ai pus pe nimeni în pericol, doar ai uitat, ca orice om”, a declarat Alexandru Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre schimbarea privind amenzile pentru șoferii care nu au actele la ei.

Adoptarea în Parlament nu înseamnă că șoferii pot beneficia deja de noile prevederi. Pentru ca acestea să intre în vigoare, legea trebuie să fie promulgată de președintele Nicușor Dan.

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