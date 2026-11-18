Noul prefect al județului Sibiu, Florian Giubega, a început seria deplasărilor și întâlnirilor în teritoriu, cu vizite în mai multe comunități din județ.

Acesta a transmis că își dorește ca activitatea Prefecturii să nu se rezume la munca din birou, ci să însemne și prezență în teren, dialog direct cu administrațiile locale și identificarea unor soluții pentru problemele oamenilor.

Zilele trecute, Florian Giubega a participat mai întâi la Monumentul Eroilor din Pădurea Dumbrava, unde a fost prezent la ceremonia militar-religioasă dedicată eroilor străini căzuți la datorie.

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După eveniment, prefectul și-a continuat programul în județ și s-a deplasat în comunele Jina și Tilișca, unde a avut întâlniri cu reprezentanții administrațiilor locale.

Discuțiile au vizat problemele celor două comunități și soluțiile care pot fi găsite prin colaborarea dintre autoritățile locale și instituțiile statului.

Florian Giubega a transmis că intenționează să continue astfel de deplasări și întâlniri și în alte localități din județ, considerând că administrația trebuie să fie prezentă în teren și să cunoască direct problemele comunităților.

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