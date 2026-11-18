Guvernul menține cota unică de impozitare și elimină impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, a promis premierul Luca Niculescu patronilor de firme mici și mijlocii, marți, 17 noiembrie, potrivit StartupCafe.

Prim-ministrul a vorbit la Topul Național al Firmelor Private, eveniment organizat de confederația patronală IMM România.

„Știm cât de important este, pentru o companie, să-și poată planifica investițiile și cheltuielile, fără teama că regulile se schimbă de la o lună la alta. Ca urmare, menținem cota unică de impozitare, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie anul viitor și, evident, că nu ne dorim nici taxe noi și nici să le mărim pe cele existente”, a spus Niculescu.

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Ce înseamnă cota unică și IMCA

În prezent, cota unică este de 16% pe profit pentru firme și de 10% pe venit pentru salariați, persoane fizice autorizate și alte venituri din activități independente.

IMCA se aplică firmelor cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro. A fost redusă de la 1% la 0,5% din 1 ianuarie 2026, iar eliminarea din 2027 fusese anunțată deja de fostul Guvern Bolojan.

Mai puțină birocrație pentru firmele mici

Premierul a promis și reducerea birocrației pentru antreprenori.

„Pentru o întreprindere mică sau medie, timpul pierdut cu autorizațiile, formularele și raportările înseamnă bani și energie care pot fi folosiți pentru dezvoltare. Ne-am asumat reducerea cu 25% a sarcinilor administrative și cu 30% a termenelor de autorizare”, a declarat Niculescu.

Scheme de ajutor de stat pentru investiții

Guvernul pregătește scheme de ajutor de stat pentru investiții în cercetare, inovare, automatizare, digitalizare și industria de apărare. Una dintre ele se adresează românilor din diaspora, pe care Executivul vrea să-i încurajeze să investească în țară. Premierul a mai spus că se pregătesc instrumente de sprijin pentru industriile curate, inclusiv pentru producția de baterii și panouri fotovoltaice.

Niculescu a anunțat și continuarea programelor pentru IMM-uri derulate de Ministerul Economiei: Startup Nation, SME Ecotech, Femeia Antreprenor și Microindustrializare.

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