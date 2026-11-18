Pe scurt: Pe strada Ogorului din Turnișor au fost plantați 95 de arbori și au fost amenajate parcări cu dale înierbate. Iluminatul LED este conectat la un sistem de telegestiune, iar cablurile de alimentare au fost mutate în subteran.

Primul tronson al străzii Ogorului, situat între calea ferată și ultimele blocuri construite în această zonă din cartierul Turnișor, a fost modernizat. Lucrările au fost finalizate și recepționate, potrivit unui comunicat al Primăriei Sibiu.

Investiția a avut o valoare de 5,35 milioane de lei, asigurată din bugetul local. Suma a acoperit atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor, realizate de SC Geiger Transilvania SRL.

Modernizarea a vizat infrastructura rutieră și pietonală din zona în care au fost construite ansambluri rezidențiale, dar și rețelele de utilități, iluminatul public și spațiile verzi de pe aliniamentele străzii.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Am creat trotuarele și carosabilul, piste pentru biciclete, iluminat public modern și am extins rețelele de apă și canalizare în această zonă, iar în subteran am introdus tubulatura pentru cablajul de fibră optică. Am plantat aproape 100 de arbori și au fost amenajate și zone verzi de pe aliniamente”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Carosabilul și trotuarele au fost amenajate pe ambele sectoare de drum

Lucrările au inclus amenajarea carosabilului și a trotuarelor pe ambele sectoare de drum situate între calea ferată și blocurile nou-construite. Au fost create și câteva locuri de parcare, pavate cu dale înierbate.

Pe unul dintre sectoare au fost amenajate piste pentru biciclete în dublu sens. Tot în cadrul investiției au fost plantați 95 de arbori: pruni și peri decorativi, precum și păducel. Zonele verzi de pe aliniamente au fost amenajate prin înierbare.

Rețelele de apă și canalizare au fost extinse, iar iluminatul a fost modernizat

Rețelele de apă și canalizare au fost extinse, iar strada a fost dotată și cu un sistem de canalizare pluvială, pentru preluarea apelor provenite din precipitații.

Pentru modernizarea iluminatului public, vechile cabluri suspendate de alimentare au fost dezafectate. Au fost instalați stâlpi noi, alimentați prin cablaj subteran, și corpuri de iluminat cu tehnologie LED, conectate la sistemul de telegestiune.

În subteran a fost introdusă și tubulatura destinată cablajului de fibră optică.

Galerie Foto

Comentarii