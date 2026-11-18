Doi dintre jucătorii de bază în acest sezon la Inter Sibiu, Gheorghe Gondiu și Matei Moraru, sunt accidentați și vor rata probabil și meciul de vineri seara, de pe „Municipal”, cu Kids Tâmpa.

După patru victorii consecutive, Inter Sibiu vrea să termine în forță anul. Pentru echipa pregătită de Mihai Ianc urmează două jocuri pe teren propriu, cu Kids Tâmpa (20 noiembrie) și Băicoi (27 noiembrie), care, dacă vor fi câștigate, vor consolida poziția echipei în lupta pentru un loc de play-off.

„Gondiu și Moraru au mici probleme medicale, ei nu au fost în lot nici etapa trecută, la Săcele, încă nu au revenit la antrenamente, sunt șanse mici să joace vineri, cu Kids. Noi sperăm să îi avem apți de joc cât mai repede. Urmează două partide cruciale pe teren propriu, trebuie să le câștigăm, suntem 4 echipe despărțite de doar 3 puncte. Jucătorii trebuie să înțeleagă importanța momentului, sunt jocuri cruciale pentru clasarea echipei în iarnă”, a declarat antrenorul principal al sibienilor, Mihai Ianc.

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”Suntem o echipă cu ștaif”

Lupta pentru play-off în serie este una crâncenă, primele șase echipe fiind în luptă pentru primele patru poziții. Mihai Ianc dezvăluie ce așteptări are de la tinerii din lotul său. „Au trecut 13 etape, mai sunt 9 etape de jucat, deci 27 de puncte puse în joc. ”Suntem pe o pantă ascendentă, trebuie să ne obișnuim cu ideea că trebuie să câștigăm fiecare meci, asta e cheia succesului. Acesta este pasul pe care aștept să îl facem, ca jucătorii să înțeleagă că suntem o echipă cu ștaif, să știe să joace sub presiune în fiecare meci și să îl câștige. Dacă au constanță și joacă bine etapă de etapă, ei sunt tineri valoroși”, a explicat antrenorul lui Inter Sibiu.

Biletele la meciul Inter Sibiu – Kids Tâmpa din 20 noiembrie, de pe ”Municipal” sunt disponibile online, la prețul de 10 lei, iar copiii sub 14 ani beneficiază de gratuitate.

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