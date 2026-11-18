Pe scurt: Simplul fapt că ai o singură locuință nu ar fi suficient pentru scutire. Proiectul include condiții pentru fiecare coproprietar și plafoane diferite pentru apartamente și case.

Proprietarii care au o singură locuință ar putea fi scutiți de impozitul pe locuință și terenul aferent, dacă îndeplinesc mai multe condiții prevăzute într-o propunere legislativă înregistrată marți, 17 noiembrie 2026, la Senat.

Proiectul modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar Senatul este prima Cameră sesizată, potrivit Economica.net.

Propunerea introduce în Codul fiscal articolul 456^1, intitulat „Scutirea locuinței unice de domiciliu”. Acesta prevede că scutirea de impozit pe clădiri se aplică unei locuințe situate în România, apartament sau casă, aflate în proprietatea persoanelor fizice și folosite de acestea ca domiciliu. Măsura este în stadiul de propunere legislativă, nu o scutire deja în vigoare.

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Inițiatoarea proiectului este Ana Marcela Baș, deputată SOS România. Proiectul este susținut și de alți parlamentari din SOS România, plus un deputat UPR.

Proprietarii trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții

Condițiile ar urma să fie verificate la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se solicită scutirea. Fiecare proprietar sau coproprietar trebuie să aibă domiciliul la adresa locuinței și să fie rezident fiscal în România, potrivit Codului fiscal și convenției de evitare a dublei impuneri aplicabile, după caz.

De asemenea, solicitantul nu trebuie să dețină, în proprietate exclusivă sau în coproprietate, o altă locuință în România ori în străinătate. În ultimii cinci ani anteriori datei de referință, acesta nu trebuie să fi deținut o altă locuință decât cea pentru care cere scutirea. Textul citat face trimitere și la o excepție prevăzută la alineatul (4), fără a o detalia.

Prin „altă locuință”, proiectul înțelege o casă, un apartament sau o altă unitate locativă distinctă, deținută exclusiv ori în coproprietate, inclusiv dobândită prin moștenire.

În cazul unei locuințe cu mai mulți proprietari, scutirea s-ar acorda pentru întreaga proprietate numai dacă toți coproprietarii îndeplinesc condițiile. Dacă unul dintre ei nu se încadrează, scutirea nu s-ar aplica nici cotelor-părți ale celor care îndeplinesc cerințele.

Proiectul stabilește plafoane de valoare pentru apartamente și case

Pentru acordarea scutirii, valoarea de referință a unui apartament nu trebuie să depășească echivalentul în lei a 350.000 de euro. Plafonul include cota indiviză de teren și părțile comune aferente.

În cazul unei case, limita propusă este echivalentul în lei a 400.000 de euro pentru clădire și terenul aferent, evaluate împreună. Suprafața totală a terenului nu poate depăși 500 de metri pătrați în mediul urban, respectiv 1.500 de metri pătrați în mediul rural.

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