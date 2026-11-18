Pe scurt: Proiectele prin PNDL II, Anghel Saligny, CNI și AFM au fost pe agenda discuțiilor. Comunicatul abordează și reorganizarea administrativ-teritorială, fără să detalieze facilitățile avute în vedere.

Finanțarea investițiilor locale și reorganizarea administrativ-teritorială s-au aflat pe agenda unor discuții anunțate de Organizația Municipală PSD Sibiu, într-un comunicat transmis miercuri, 18 noiembrie 2026.

Potrivit organizației, au fost analizate proiectele aflate în derulare și finanțate prin PNDL II, Anghel Saligny și CNI, precum și cele care beneficiază de finanțare din partea Administrației Fondului de Mediu (AFM).

O altă temă a fost cea a oportunităților de finanțare prin noi programe de investiții în infrastructura unităților administrativ-teritoriale. Comunicatul face referire la programe pe care urmează să le ofere cele două entități menționate, fără să indice calendare de lansare, bugete sau condiții de acces.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Discuțiile au vizat și comasarea voluntară a primăriilor, în cadrul reorganizării administrativ-teritoriale. Organizația menționează facilități care ar urma să fie oferite atât cetățenilor, cât și primăriilor care aleg această variantă, însă nu detaliază în ce vor consta acestea.

PSD Sibiu susține continuarea investițiilor în comunități: „Este important ca investițiile în comunitățile locale să continue astfel încât toate localitățile să se modernizeze și să asigure condiții decente pentru fiecare locuitor.”

În privința organizării administrative, poziția exprimată în comunicat este ca structura unităților administrativ-teritoriale să fie „cât mai suplă și eficientă”, astfel încât resursele financiare să fie direcționate către nevoile concrete ale comunității.

Galerie Foto

Comentarii