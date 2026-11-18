Pe scurt: Pe Verzăriei, locuitorii vor putea ajunge cu mașina la proprietăți seara și noaptea. Pe Oțelarilor și H. Coandă, circulația va fi dirijată alternativ de piloți de trafic.

Comisia pentru sistematizarea circulației a avizat restricții de trafic pe șase străzi din Sibiu, pentru reparații ale carosabilului și intervenții la rețeaua de apă.

Lucrările sunt realizate de constructorii contractați de SC Apă Canal SA, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Traficul se închide pe Cibinului, Egalității și Verzăriei

Pe strada Cibinului, așternerea stratului de uzură și realizarea marcajelor au fost avizate pentru perioada miercuri, 18 noiembrie – vineri, 20 noiembrie 2026, în funcție de condițiile meteo. Traficul va fi închis total pe timpul zilei.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Aceste lucrări vor încheia refacerea carosabilului după intervențiile la rețeaua de apă, modernizarea sistemului de iluminat public și introducerea tubulaturii pentru cablajul metropolitan.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre modernizarea iluminatului public pe străzile Cibinului și Malului, proiect care prevede mai puțini stâlpi și cabluri aeriene.

Pe strada Egalității, constructorul care a intervenit la rețeaua de apă pentru SC Apă Canal SA va reface trotuarele și carosabilul afectate de lucrări până la 30 noiembrie 2026. Traficul va fi închis total, pe tronsoane scurte.

Și pe strada Verzăriei, constructorul angajat de SC Apă Canal SA va reface carosabilul afectat de intervenții până la 30 noiembrie 2026. Circulația va fi închisă pe timpul zilei, însă accesul locuitorilor către proprietăți va fi permis seara și noaptea.

Circulația va fi deviată pe Oțelarilor, H. Coandă și Calea Turnișorului

Pe strada Oțelarilor, în zona intersecției cu strada H. Coandă, lângă stadionul Compa, se va cupla noua conductă de apă realizată de SC Apă Canal SA. Intervenția va dura câteva zile, în intervalul 18–30 noiembrie 2026, în funcție de condițiile meteo. Traficul nu va fi închis, dar va fi dirijat alternativ de pe o bandă pe cealaltă, cu ajutorul piloților de trafic.

Pe strada H. Coandă sunt programate traversări cu conducta de apă, tot în perioada 18–30 noiembrie 2026. Se va interveni pe rând, în trei locații. Circulația rutieră va fi deviată alternativ de pe un sens pe celălalt, cu ajutorul piloților de trafic.

Pe Calea Turnișorului, lucrările de modernizare a rețelei de apă sunt avizate până la 5 decembrie 2026. Acestea vizează un sector de 80 de metri, de la scuarul înierbat din apropierea sensului giratoriu cu șoseaua Alba Iulia spre Aleea Pajiștei. Traficul va fi deviat pe zonele laterale adiacente lucrării, inclusiv prin zona de parcare.

Tot pe Calea Turnișorului, de la jumătatea străzii spre calea ferată, sunt prevăzute lucrări de refacere a carosabilului după intervențiile la rețeaua de apă. Circulația nu va fi închisă, dar va fi deviată pe zonele laterale din vecinătatea lucrării, inclusiv prin parcare.

Comentarii