Pe scurt: Proprietarii care au o poliță PAD și au constatat pagube după cutremurul din noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026 sunt îndemnați să notifice cât mai repede daunele. Despăgubirile pot ajunge la 100.000 de lei, în funcție de tipul locuinței.

Proprietarii care dețin o poliță de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) și au constatat pagube după cutremurul produs în noaptea de marți, 17 noiembrie, spre miercuri, 18 noiembrie 2026, trebuie să notifice cât mai repede daunele pentru începerea procedurilor de constatare și despăgubire. PADROM a anunțat că are resursele financiare și capacitatea operațională necesare pentru gestionarea solicitărilor, potrivit Știrile ProTV.

Proprietarii asigurați pot transmite notificarea daunelor prin contactarea asigurătorului prin care au încheiat polița PAD. Anunțarea pagubelor permite începerea procesului de constatare, urmat de procedura de despăgubire.

Nicoleta Radu, director general PADROM, a subliniat importanța protecției financiare a locuințelor în fața unor evenimente care nu pot fi anticipate și le-a cerut celor afectați să anunțe pagubele fără întârziere.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Îi încurajăm pe toți proprietarii care dețin o poliță PAD și au constatat daune în urma seismului să le notifice cât mai curând, astfel încât procesul de constatare și despăgubire să poată începe fără întârziere. Suntem pregătiți, atât financiar, cât și operațional, să gestionăm toate solicitările și să acordăm rapid despăgubirile cuvenite. Sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor a fost creat tocmai pentru astfel de momente, în care protecția financiară poate face diferența pentru familiile afectate”, a declarat Nicoleta Radu.

Polița PAD acoperă trei riscuri de catastrofă naturală: cutremurele, inundațiile și alunecările de teren. Limita despăgubirii diferă în funcție de materialele din care este construită locuința.

Pentru locuințele construite din materiale rezistente, încadrate în tipul A, valoarea maximă a despăgubirii este de 100.000 de lei. Pentru cele construite din paiantă sau chirpici, încadrate în tipul B, plafonul este de 50.000 de lei.

PADROM precizează că dispune de fonduri proprii suficiente, la care se adaugă un program de reasigurare în valoare de 2 miliarde de euro. Potrivit companiei, aceste resurse îi susțin capacitatea de a gestiona inclusiv evenimente catastrofale de amploare și de a plăti despăgubirile cuvenite proprietarilor asigurați.

Aproape trei sferturi dintre locuințele din România nu au asigurare PAD

Deși asigurarea PAD este obligatorie, gradul de cuprindere la nivel național rămâne redus. La finalul lunii octombrie 2026, în România erau active 2.539.697 de polițe PAD, reprezentând 24,95% din totalul locuințelor.

Astfel, aproape trei sferturi dintre locuințele din țară nu beneficiau de protecția financiară oferită de această asigurare în cazul unui cutremur, al unei inundații sau al unei alunecări de teren.

Costul unei polițe PAD este de 130 de lei pe an pentru locuințele de tip A și de 50 de lei pe an pentru locuințele de tip B.

Comentarii