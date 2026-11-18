Pe scurt:
Abandonarea deșeurilor pe domeniul public poate aduce amenzi de până la 45.000 de lei pentru persoane fizice. Primăria Sibiu explică unde pot fi predate deșeurile care nu au loc la platformele de gunoi.
Mai mulți saci cu deșeuri din construcții au fost abandonați lângă un bloc de pe strada Lomonosov din Sibiu. Persoanele responsabile au fost identificate și sancționate în urma controalelor, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.
Situația a fost sesizată de un sibian prin intermediul Sibiu CityApp. După verificări, zona a fost curățată de operatorul de salubrizare SC SOMA SRL.
Municipalitatea reamintește că la platformele amenajate în oraș se aruncă doar gunoi menajer
Este interzisă aruncarea sau abandonarea pe domeniul public a oricărui tip de deșeuri, fie că este vorba despre cele menajere, voluminoase, din construcții, electrice ori periculoase. Gunoiul nu trebuie lăsat nici lângă platformele de colectare și nici în alte zone ale orașului.
Pentru nerespectarea acestor reguli, amenzile sunt cuprinse între 30.000 și 45.000 de lei pentru persoane fizice și între 50.000 și 70.000 de lei pentru persoane juridice.
Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre cinci greșeli la platformele de gunoi din Sibiu, printre care sacii lăsați lângă pubele, capacele deschise și molozul abandonat.
Deșeurile din construcții se ridică la cerere, contra cost
Pentru deșeurile care nu pot fi aruncate la platformele de gunoi, Primăria indică două variante de colectare. Deșeurile periculoase, voluminoase, electrice și electronice pot fi predate în cadrul campaniilor gratuite de colectare organizate pe parcursul anului.
În cazul deșeurilor provenite din construcții și demolări, ridicarea se face la cerere, contra cost. Pentru detalii și tarife, operatorul SC SOMA SRL poate fi contactat la numărul de telefon 0269.988. Informațiile sunt disponibile și pe site-ul operatorului.
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