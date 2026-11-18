Scene șocante au avut loc, miercuri după-amiaza, în apropiere de Shopping City Sibiu. Un bărbat s-a aruncat în fața unei mașini fiindcă voia să ajungă la Spitalul de Psihiatrie.

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▶ Vezi pagina acestui video: Scene șocante în trafic la Sibiu: un bărbat s-a aruncat în fața unei mașini ca să ajungă la Psihiatrie — VIDEO

Întâmplarea a avut loc sub privirile temătoare ale trecătorilor. Potrivit martorilor, bărbatul, în vârstă de 47 de ani, ar fi abordat mai întâi o femeie pe stradă și a rugat-o să sune la 112 pentru a chema o ambulanță care să îl ducă la Spitalul de Psihiatrie. După ce aceasta l-ar fi refuzat, omul s-ar fi aruncat în fața unei mașini aflate în mers. Din fericire, persoana aflată la volan a reacționat prompt, iar bărbatul nu a fost atins.

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▶ Vezi pagina acestui video: Scene șocante în trafic la Sibiu: un bărbat s-a aruncat în fața unei mașini ca să ajungă la Psihiatrie — VIDEO 2

În scurt timp, în zonă s-a deplasat un echipaj de poliție, iar ulterior a fost chemat la fața locului și un echipaj SMURD. Bărbatul ar fi declarat că voia să ajungă la Psihiatrie, însă echipajele medicale l-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență, acolo unde se va decide dacă se impune internarea lui într-o unitate medicală.

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