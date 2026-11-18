Pe scurt: În zonele aflate sub Cod portocaliu se mai pot acumula 30–50 l/mp. Atenționarea galbenă cuprinde zece județe, însă doar Timișul este vizat integral.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de ploi torențiale pentru zone din două județe și o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru zece județe, printre care și Sibiu.

Ambele sunt valabile miercuri, 18 noiembrie 2026, până la ora 20:00, potrivit AGERPRES.

Avertizarea portocalie vizează parțial județele Caraș-Severin și Hunedoara. În Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali, ploile vor continua și se vor mai acumula 30–50 l/mp, conform ANM.

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Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 și despre o avertizare de vreme severă cu ploi torențiale și rafale puternice de vânt, cu valabilitate până vineri, 20 noiembrie 2026.

În intervalul acoperit de atenționarea galbenă, va continua să plouă însemnat cantitativ în Banat, în sud-vestul Transilvaniei, local în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali.

Ploile vor avea mai ales caracter de aversă. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20–30 l/mp.

Județul Timiș este vizat integral de Codul galben. Atenționarea se aplică parțial în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor și Arad.

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