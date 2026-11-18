Președinta interimară a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Larisa Mezinu-Bălan, spune că statul ar trebui să-i oblige să plătească asigurarea de sănătate pe românii fără venituri. În evidențele CNAS, aproximativ 2,9 milioane de persoane nu sunt asigurate.

Cifrele le-a dat miercuri, 18 noiembrie 2026, într-un interviu la Radio România Actualități. Potrivit datelor CNAS, la sfârșitul anului 2025, 15,3% din populația rezidentă a României nu avea asigurare de sănătate. Peste 95% dintre aceste persoane au sub 60 de ani.

Venituri nedeclarate și discuții cu ANAF

Mezinu-Bălan a ridicat problema veniturilor nedeclarate sau a unor mecanisme de optimizare fiscală. Ea a spus că situația trebuie clarificată împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). CNAS vrea să înceapă discuții oficiale cu ANAF despre persoanele neasigurate și despre obligația de plată a contribuției.

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Tot ea a precizat că în statisticile CNAS ar putea figura și persoane plecate din România sau asigurate în alte state europene.

Ce spune șefa CNAS despre plata contribuției

La o conferință despre sănătate, Mezinu-Bălan a cerut ca statul să intervină imediat, potrivit publicației maghiare Maszol, citată de Mediafax. Șefa CNAS a spus că a făcut calculele și că știe suma în discuție. Nu a spus însă cât ar câștiga sistemul și nici cum ar fi colectați banii, notează Mediafax. Nu a explicat cum s-ar face diferența între cei care trăiesc din economii și cei care nu își permit să plătească.

În prezent, persoanele fără venituri pot plăti voluntar contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) prin declarația unică. În 2026, contribuția este de 2.430 de lei pe an.

Mezinu-Bălan a vorbit și despre românii din străinătate care figurează încă pe listele medicilor de familie din țară. Potrivit Mediafax, ea a spus că aceștia vin în concediile de vară și folosesc pachetul minimal de servicii, ceea ce a numit un risc pentru sistem. Nu a prezentat date despre câți vin special pentru tratament și cât costă asta.

Pachetul minimal este, potrivit legii, un drept al oricărui cetățean neasigurat. Include urgențele medico-chirurgicale, anumite controale de depistare și monitorizarea sarcinii.

CASS pe pensii expiră la finalul lui 2027

Șefa CNAS a amintit că plata CASS pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei, introdusă din august 2025, este temporară. Măsura expiră pe 31 decembrie 2027. Dacă Parlamentul nu schimbă legea, pensiile vor fi din nou scutite din 2028, a spus ea.

Acte medicale electronice din 1 ianuarie 2027

În același interviu, Mezinu-Bălan a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2027, biletele de trimitere, scrisorile medicale, concediile medicale și documentele de externare vor putea fi gestionate electronic, prin noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate. Timp de șase luni, documentele pe hârtie vor funcționa în paralel. Platforma a costat aproape 100 de milioane de euro, bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cardul național de sănătate nu dispare. Cartea electronică de identitate va putea fi folosită în plus, la medicul de familie, la specialist sau în spital. CNAS vrea să finalizeze această funcționalitate până la sfârșitul lunii noiembrie.

CNAS pregătește și o hartă electronică a clinicilor și laboratoarelor aflate în contract cu casele de asigurări, disponibilă până la sfârșitul anului 2026. În 2027, harta ar urma să arate și dacă un furnizor mai are fonduri pentru analize și investigații.

Consultațiile oncologice multidisciplinare, cunoscute drept tumor board, ar urma să fie decontate și mai bine plătite. Ele vor putea fi acordate și persoanelor neasigurate, caz în care banii vin de la bugetul de stat.

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