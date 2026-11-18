Pe scurt: Tusea persistentă și respirația dificilă sunt puse uneori pe seama vârstei sau a fumatului. Un test simplu și nedureros poate ajuta la depistarea BPOC, iar tratamentul început la timp poate încetini evoluția bolii.

Tusea cronică și lipsa de aer nu trebuie puse doar pe seama vârstei sau a fumatului, avertizează Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, într-un comunicat publicat pe Facebook cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice.

Reprezentanții spitalului atrag atenția că BPOC este o boală pulmonară progresivă, care afectează grav calitatea vieții și rămâne subdiagnosticată.

Mesajele conducerii spitalului vizează depistarea precoce, accesul la tratament și îngrijirea continuă a pacienților. Managerul SCJU Sibiu, juristul Robert Fotache, spune că asigurarea resurselor pentru diagnostic și tratament este o prioritate administrativă.

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„Ziua Mondială de Luptă Împotriva BPOC ne obligă să privim cu maximă responsabilitate dincolo de zidurile spitalului, direct către comunitate. BPOC este o boală tăcută și invalidantă, adesea descoperită mult prea târziu. Ca instituție medicală centrală a județului, prioritatea noastră este să asigurăm resursele logistice și tehnologice necesare pentru ca pacienții să aibă acces la diagnostic rapid și tratament de înaltă performanță. Investiția în prevenție și în dotarea secțiilor de specialitate reprezintă datoria noastră administrativă pentru a reduce povara acestei boli asupra sistemului de sănătate și a familiilor sibiene”, a declarat Robert Fotache.

Spirometria poate ajuta la depistarea timpurie a BPOC

Directorul medical, dr. Dragoș Popescu, arată că una dintre principalele dificultăți este faptul că pacienții ignoră simptomele. El recomandă efectuarea unei spirometrii persoanelor din grupele de risc, în special fumătorilor și celor expuși la noxe profesionale, cu vârsta de peste 40 de ani.

„Din punct de vedere clinic, marea provocare a BPOC este subdiagnosticarea. Mulți pacienți pun tusea cronică sau lipsa de aer pe seama înaintării în vârstă sau a fumatului, ignorând semnalele de alarmă ale plămânilor. Recomandăm cu fermitate tuturor persoanelor aflate în grupe de risc – în special fumătorilor sau celor expuși la noxe profesionale de peste 40 de ani – să efectueze o spirometrie. Este un test simplu, rapid și nedureros, vital pentru diagnosticarea timpurie. Depistată la timp, evoluția BPOC poate fi încetinită semnificativ prin tratamente moderne inhalatorii și schimbarea stilului de viață, oferind pacientului șansa la o viață activă”, a precizat dr. Dragoș Popescu.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre campania de prevenție și evaluare a funcției pulmonare organizată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva BPOC. Acțiunea face parte din Zilele Sănătății Plămânilor.

Îngrijirea pe termen lung include folosirea corectă a inhalatoarelor

Directorul de Îngrijiri Medicale, Laurențiu Ghinoiu, subliniază că tratamentul nu se limitează la prescrierea medicamentelor. Asistenții medicali îi îndrumă pe pacienți în utilizarea corectă a dispozitivelor de inhalare, urmăresc respectarea tratamentului și îi sprijină în reabilitarea respiratorie.

„Managementul unui pacient cu BPOC nu se oprește la prescrierea unei rețete, ci implică o îngrijire integrată, pe termen lung, în care echipa de asistenți medicali joacă un rol fundamental. Educația terapeutică este cheia: asistenții noștri ghidează pacienții în utilizarea corectă a dispozitivelor de inhalare, monitorizează complianța la tratament și oferă suport esențial în reabilitarea respiratorie. O îngrijire medicală empatică și riguroasă previne acutizările severe și reduce considerabil numărul de reinternări, asigurând o mai bună siguranță și un confort sporit bolnavilor”, a declarat Laurențiu Ghinoiu.

Bronhopneumopatia obstructivă cronică provoacă blocarea parțială a fluxului de aer în căile respiratorii. Principalele simptome sunt dificultatea în respirație, numită dispnee, tusea cronică și producția de spută. Fumatul este principalul factor de risc, urmat de expunerea pe termen lung la poluare urbană, praf industrial și fum chimic.

SCJU Sibiu asigură servicii medicale de specialitate pentru pacienții cu afecțiuni respiratorii prin Secția Clinică Pneumologie și cabinetele din Ambulatoriul de specialitate.

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