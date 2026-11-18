Pe scurt: În București, prețurile diferă între lanțurile de benzinării și chiar între stațiile aceleiași companii. La Cluj-Napoca, atât benzina, cât și motorina au înregistrat mici ieftiniri față de valorile de referință.

Prețurile carburanților din România se mențin miercuri, 18 noiembrie 2026, la nivelul celor de marți, 17 noiembrie 2026.

În comparația dintre București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca, iar cel mai mic tarif pentru motorină se găsește în Timișoara, potrivit Libertatea.

Ministerul Finanțelor a anunțat prelungirea măsurilor de protecție pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți pentru încă trei luni, în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.

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Prețurile la pompele din Sibiu

Șoferii din Sibiu pot găsi diferențe de preț de câteva zeci de bani sau chiar peste un leu pe litru, în funcție de stația de alimentare și de tipul carburantului ales. Prețurile la benzină și motorină standard și premium variază de la o rețea la alta, iar o comparație înainte de alimentare poate ajuta la reducerea cheltuielilor.

Iată cât costă carburanții în stațiile din Sibiu și din apropiere, potrivit datelor centralizate de peco-online.ro.

Benzină – prețuri standard și premium în Sibiu

Stație / Adresă Standard (lei/l) Premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor 9,31 9,91 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 9,33 9,86 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 9,33 9,86 Petrom – Șos. Autogării 9,33 9,86 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9,33 9,93 Socar – Str. Semaforului nr. 2 9,33 – Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9,34 9,94 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 9,36 9,96 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9,36 9,96 OMV – Miercurea Sibiului, A1 9,39 9,96 Mol – Calea Șurii Mari 9,39 9,96 Mol – Str. Sibiului nr. 1 9,39 9,96 Mol – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9,39 9,96 Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 9,39 9,96 Gazprom – Miercurea Sibiului, DN 1 9,39 9,96 Rompetrol – Miercurea Sibiului 9,39 9,96 Rompetrol – B-dul Vasile Milea 9,39 9,96 Rompetrol – Str. Ion Neculce 9,39 9,96 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 9,39 9,96 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 9,39 9,96 OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B 9,39 9,96

Motorină – prețuri standard și premium în Sibiu

Stație / Adresă Standard (lei/l) Premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor 10,64 11,04 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 10,67 11,52 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 10,67 11,52 Petrom – Șos. Autogării 10,67 11,52 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,67 11,07 Socar – Str. Semaforului nr. 2 10,67 11,07 Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,69 11,09 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,70 11,55 Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,70 11,55 OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,73 11,62 Mol – Calea Șurii Mari 10,73 11,65 Mol – Str. Sibiului nr. 1 10,73 11,65 Mol – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,73 11,65 Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,73 11,62 Gazprom – Miercurea Sibiului, DN 1 10,73 11,62 Rompetrol – Miercurea Sibiului 10,73 11,65 Rompetrol – B-dul Vasile Milea 10,73 11,65 Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,73 11,65 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,73 11,65 OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,73 11,62 OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B 10,73 11,62

Benzina standard pornește de la 9,33 lei pe litru în București

În Capitală, benzina standard costă de la 9,33 lei pe litru la Petrom, fără modificări față de marți, 17 noiembrie 2026. Același tarif este afișat de Socar la stația de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A. La alte stații Socar, litrul de benzină costă 9,34 lei, ambele prețuri fiind menținute din marți, 17 noiembrie 2026.

La Lukoil, benzina standard se vinde cu 9,36 lei pe litru. Rompetrol, OMV și Mol afișează fiecare un preț de 9,39 lei pe litru. Toate aceste tarife sunt neschimbate față de marți, 17 noiembrie 2026.

Dintre cele cinci orașe analizate, Cluj-Napoca are cel mai mic preț la benzină: 9,29 lei pe litru, în scădere cu 0,04 lei față de valoarea de 9,33 lei din marți, 17 noiembrie 2026. În Timișoara, prețul minim este de 9,31 lei pe litru, menținut de luni, 16 noiembrie 2026. În București, Iași și Constanța, benzina pornește de la 9,33 lei pe litru, la fel ca marți, 17 noiembrie 2026.

Benzina, motorina și gazele s-ar putea scumpi din 2028, în contextul unei noi taxe europene prevăzute prin sistemul ETS2, pentru care România a cerut amânarea.

Motorina este mai ieftină în Timișoara, iar la Cluj-Napoca scade cu doi bani

În București, motorina standard pornește de la 10,67 lei pe litru la Petrom, preț menținut din 14 noiembrie 2026. Tot 10,67 lei pe litru costă și la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A. La alte benzinării Socar, tariful este de 10,69 lei pe litru, aceste valori fiind neschimbate din 14 noiembrie 2026.

Lukoil comercializează motorina standard cu 10,70 lei pe litru. La Rompetrol, OMV și Mol, litrul costă 10,73 lei. Și în aceste rețele, prețurile sunt menținute la nivelul din 14 noiembrie 2026.

În Timișoara, cel mai mic preț al motorinei este de 10,64 lei pe litru, neschimbat față de 14 noiembrie 2026. În Cluj-Napoca, tariful minim a coborât la 10,65 lei pe litru, cu 0,02 lei sub valoarea de 10,67 lei din 14 noiembrie 2026. În București, Iași și Constanța, motorina se vinde începând de la 10,67 lei pe litru, la nivelul din aceeași dată.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre prețurile carburanților la pompele din Sibiu și costul unui plin de benzină sau motorină.

Pe piețele angro, prețul motorinei scade, însă ieftinirea nu se transmite imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore, G7, de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la reduceri de până la 4% ale prețurilor pe piețele europene.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie 2026 că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie 2026. Ulterior, măsura a fost prelungită până pe 31 octombrie 2026. La acea dată, ministerul a anunțat extinderea măsurilor de protecție pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.

Măsura presupune o reducere de 25% a accizei la motorină. Ministerul Finanțelor majorase reducerea de la 20% la 25% pentru motorina standard în perioada 1–15 septembrie 2026.

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