Pe scurt:
Patru percheziții în trei localități din județul Sibiu au dus la ridicarea unor bani, telefoane și obiecte contondente. Cinci tineri, cu vârste între 14 și 18 ani, sunt vizați de anchetă.
Doi tineri de câte 16 ani, din Slimnic și Șura Mare, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de tâlhărie calificată, după ce un șofer de transport alternativ ar fi fost agresat și jefuit la Șeica Mare.
Alertați, polițiștii au efectuat patru percheziții domiciliare în Șura Mare, Slimnic și Șelimbăr.
Potrivit anchetatorilor, fapta ar fi avut loc în 7 noiembrie 2026, în jurul orei 23:00. Un cetățean străin care desfășura activități de transport alternativ de persoane ar fi transportat cinci tineri, cu vârste între 14 și 18 ani, din Șura Mare către Șeica Mare.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, șoferul pakistanez efectua transport de persoane prin intermediul platformei Bolt. La finalul cursei, acesta a fost amenințat cu un cuțit.
“La finalul cursei, cei cinci tineri l-ar fi agresat fizic pe conducătorul auto, iar
unul dintre aceștia l-ar fi amenințat cu un obiect contondent. Ulterior, aceștia l-ar fi
deposedat de suma de 5.000 de lei.” a transmis IPJ Sibiu
În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat diferite sume de bani, telefoane mobile și obiecte contondente, pentru continuarea cercetărilor. Anchetatorii au precizat că există suspiciunea rezonabilă că bunurile ar fi fost folosite la comiterea faptei.
De asemenea, polițiștii au pus în executare cinci mandate de aducere. Persoanele vizate au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Sibiu pentru audieri.
Persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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