Pe scurt:
Controlul rutier de pe DJ 107 B s-a încheiat cu un dosar penal, după verificarea situației șoferului în vârstă de 23 de ani.
Un tânăr de 23 de ani din județul Alba a fost oprit de polițiștii rutieri în localitatea Păuca, potrivit IPJ Sibiu.
Controlul a avut loc marți, 17 noiembrie 2026, în jurul orei 19:45, în timp ce tânărul conducea pe DJ 107B, pe raza localității Păuca.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Poliția Orașului Ocna Sibiului a deschis un dosar penal pe numele șoferului.
Cercetările vizează infracțiunea de conducere a unui vehicul având dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.
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