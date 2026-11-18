Pe scurt: Controlul rutier de pe DJ 107 B s-a încheiat cu un dosar penal, după verificarea situației șoferului în vârstă de 23 de ani.

Un tânăr de 23 de ani din județul Alba a fost oprit de polițiștii rutieri în localitatea Păuca, potrivit IPJ Sibiu.

Controlul a avut loc marți, 17 noiembrie 2026, în jurul orei 19:45, în timp ce tânărul conducea pe DJ 107B, pe raza localității Păuca.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Poliția Orașului Ocna Sibiului a deschis un dosar penal pe numele șoferului.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Cercetările vizează infracțiunea de conducere a unui vehicul având dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

Comentarii