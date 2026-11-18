Șoferii care au permisul de categoria B de mai puțin de doi ani ar putea rămâne departe de volanul mașinilor prea puternice. Deputatul Florin Jianu, membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, a anunțat un vot favorabil pentru proiectul PL-x 555/2025, care completează Codul rutier (OUG nr. 195/2002). Informația a fost preluată de Radio România Constanța.

Legea nu e încă adoptată. Camera Deputaților este forul decizional, iar proiectul trebuie votat în plen.

Pragul de 0,075 kW/kg

Potrivit fișei oficiale a proiectului, inițiativa urmărește să limiteze accesul șoferilor începători la vehicule al căror raport putere/masă depășește 0,075 kW/kg.

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Deputatul Florin Jianu a explicat pragul printr-un exemplu: la o mașină de 1.200 de kilograme, limita ar fi de 90 kW, adică aproximativ 122 de cai putere. E o valoare suficientă pentru traficul de zi cu zi, spune el, dar taie din start mașinile foarte puternice.

„Experiența se câștigă în timp. Siguranța trebuie să existe de la primul kilometru!”, a transmis parlamentarul.

Cine ar putea conduce totuși o mașină mai puternică

În forma avizată în iunie de comisiile sesizate în fond, Comisia juridică și Comisia pentru apărare, interdicția n-ar fi absolută. În primii doi ani de la obținerea permisului de categoria B, o mașină peste acest prag ar putea fi condusă doar în două situații.

Prima: în mașină se află o persoană cu permis valabil pentru aceeași categorie, cu drept de a conduce și cu o vechime de cel puțin 10 ani, care supraveghează și îndrumă începătorul pe durata deplasării.

A doua: autovehiculul e folosit exclusiv în scop profesional, în temeiul unei relații de muncă, de serviciu sau al altei forme legale de activitate, în cadrul programului de lucru. Documentul care atestă această relație ar ține loc de dovadă.

Textul poate fi schimbat în plen, dacă deputații mai aduc amendamente.

Senatul a respins proiectul, Camera decide

Propunerea a fost depusă de 60 de deputați din PSD, USR, PNL și AUR. Senatul, prima cameră sesizată, a respins-o pe 8 decembrie 2025. Respingerea nu oprește însă parcursul: decizia finală aparține Camerei Deputaților.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații, Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil, iar Guvernul susține adoptarea cu observații și propuneri. Comisia pentru industrii și servicii a dat aviz favorabil în martie 2026. În iunie, comisiile juridică și de apărare au depus un raport favorabil, cu șapte amendamente admise.

De atunci, proiectul a fost înscris de mai multe ori pe ordinea de zi a plenului. Pe 28 octombrie a fost trimis pentru un raport suplimentar, cu termen pe 6 noiembrie, iar pe 16 noiembrie figura din nou pe agenda Camerei, pentru ședințele din 16 și 18 noiembrie, sub rezerva depunerii raportului.

Dacă legea trece și e publicată în Monitorul Oficial, ar urma să intre în vigoare la șase luni de la publicare, potrivit raportului comisiilor.

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