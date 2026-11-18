Spălătoriile auto din Sibiu resimt o scădere a numărului de clienți, în condițiile în care tot mai mulți șoferi preferă să își spele singuri mașinile sau amână vizita la spălătorie. Cu toate acestea, tarifele au rămas, în mare parte, la nivelul celor de anul trecut. O spălare completă poate costa între 50 și 80 de lei, în funcție de dimensiunea mașinii și de serviciile incluse, în timp ce la spălătoriile self-service un jeton costă 5 lei.

Administratorii spălătoriilor auto din Sibiu spun că numărul clienților a scăzut față de anul trecut, iar vremea influențează considerabil activitatea. În perioadele ploioase, șoferii preferă să nu mai investească în spălarea mașinii, în timp ce alții aleg să facă singuri această operațiune, pentru a economisi bani.

La Car Wash Hipodromului, prețurile au rămas neschimbate față de anul trecut. O spălare interioară și exterioară costă 60 de lei pentru o mașină mai mare și 50 de lei pentru una mai mică. Administratorul spune că numărul clienților a scăzut cu aproximativ 30%, însă activitatea continuă, fără să fie nevoie să refuze mașini.

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„Noi avem interior-exterior cu 60 de lei la una mai mare și la una mai mică 50 de lei. Nu avem alte tarife. La noi prețurile au rămas la fel ca anul trecut, nu le-am crescut. Clienții au scăzut cu 30%. Preferă să le spele ei. Noi nu refuzăm mașini, ne descurcăm”, a spus Mihai Bărbulea, de la Car Wash Hipodromului.

Mai puțini clienți decât anul trecut

La Spălătoria Auto La Nicu, de pe strada Gheorghe Dima, tarifele diferă în funcție de dimensiunea autovehiculului. O mașină mică se spală cu 60 de lei, un SUV cu 70 de lei, iar pentru un microbuz prețul ajunge la 80 de lei.

În cazul mașinilor foarte murdare, tariful poate crește, în funcție de timpul și munca suplimentară necesare. Administratorul spune că discută acest aspect cu proprietarul înainte de a începe spălarea, pentru a evita neînțelegerile.

„Sunt mai puțini clienți decât anul trecut. S-au rărit față de anii trecuți. E greu la toată lumea. Oamenii amână: «Lasă că o fac săptămâna care vine». Cei care au bani vin mai rar, darămite oamenii de rând. O mașină mică este 60 de lei, un SUV 70 de lei și un microbuz 80 de lei. Dacă este o mașină foarte murdară, putem lua și în plus, în funcție de câtă muncă presupune. Discutăm înainte cu omul”, a declarat Nicu, administratorul spălătoriei.

Acesta spune că nu poate estima exact procentul scăderii, însă observă că activitatea este mai slabă. În ziua în care am discutat cu el, lucra abia la a doua mașină de dimineață. Și în acest caz, vremea influențează numărul solicitărilor.

Serviciile incluse într-o spălare completă sunt mai ample decât simpla curățare a exteriorului. Acestea presupun aspirarea interiorului, curățarea bordului, a fețelor de uși și a geamurilor, dar și igienizarea pragurilor, balamalelor și portbagajului. Pentru aceste zone se folosesc soluții speciale și pensule. La exterior, mașina este clătită, acoperită cu spumă, curățată cu mănușa de spălare, clătită din nou și, la final, ceruită.

Și la Sigemo tariful pentru un jeton la spălătoria self-service este de 5 lei. Prețul nu a fost modificat față de anul trecut, astfel că șoferii pot folosi în continuare aceeași variantă de spălare, în funcție de numărul de jetoane necesare.

La self-service, o spălare poate costa între 10 și 20 de lei

O alternativă mai ieftină pentru șoferi sunt spălătoriile self-service. La Lyo Car Wash, de pe strada Autogării, un jeton costă 5 lei, iar timpul de utilizare pentru programele de spălare cu spumă și ceară este de 140 de secunde.

Cu două jetoane, adică 10 lei, un șofer poate reuși să își spele mașina, în timp ce pentru o spălare mai amănunțită, care include și folosirea cerii, costul poate ajunge la 20 de lei.

„Cam media tot pe acolo e, depinde de vreme. Dacă plouă, nu mai vin oamenii să o spele. Tarifele sunt de 5 lei jetonul. Spălare cu spumă, 140 de secunde, ceară, 140 de secunde, clătire, aspirator. Ca să o spăl bine pe a mea, cu două jetoane mă descurc, adică 10 lei. Dacă e mai murdară și vreau să folosesc și ceară, ajung la 20 de lei”, a explicat Liviu, de la Lyo Car Wash.

Acesta spune că activitatea este, în general, bună și că numărul clienților pare să fi rămas aproximativ același ca anul trecut. Un indiciu este și gradul de ocupare al spălătoriei: din cele cinci piste disponibile, trei aspiratoare sunt, de regulă, ocupate.

Administrator: „Nu știu cum am supraviețuit”

Carmen Dicu, reprezentanta spălătoriei Car Wash de pe Calea Șurii Mari, spune că lucrările desfășurate în zonă au afectat puternic activitatea în acest an, din cauza prafului și a accesului dificil. Aceasta speră că, odată cu finalizarea lucrărilor, numărul clienților va crește.

„Anul acesta a fost foarte rău din cauza lucrărilor de pe Calea Șurii Mari. A fost dezastru, nu știu cum am supraviețuit. S-a lucrat non-stop, iar praful se depunea pe mașini în doar două secunde. Sperăm ca de acum să fie mai bine, după ce se termină lucrările. Prețul este de 5 lei jetonul, la fel ca la celelalte spălătorii. Avantajul nostru este că suntem prima spălătorie self-service din Sibiu, înființată de SC Piețe Sibiu. Ne știe lumea, iar faptul că am fost prima spălătorie de acest fel din oraș a fost cea mai bună reclamă”, a declarat Carmen Dicu.

Cât costă spălarea unei mașini în Sibiu

În urma discuțiilor cu reprezentanții mai multor spălătorii auto din oraș, tarifele comunicate sunt următoarele:

Car Wash Hipodromului: 50 de lei pentru o mașină mică și 60 de lei pentru una mai mare, pentru interior și exterior.

Auto La Nicu: 60 de lei pentru o mașină mică, 70 de lei pentru un SUV și 80 de lei pentru un microbuz. Pentru mașinile foarte murdare se poate percepe un tarif suplimentar.

Lyo Car Wash, strada Autogării: 5 lei un jeton. O spălare poate costa aproximativ 10 lei, iar una mai amănunțită, cu ceară, poate ajunge la 20 de lei.

Sigemo: 5 lei un jeton.

Car Wash: 5 lei un jeton

Deși serviciile și tarifele diferă în funcție de tipul spălătoriei, un lucru este comun în cazul celor intervievate: prețurile au rămas la nivelul anului trecut. În schimb, numărul clienților a scăzut în unele locații, iar administratorii spun că șoferii sunt tot mai atenți la cheltuieli și încearcă să economisească inclusiv atunci când vine vorba despre întreținerea mașinii.

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