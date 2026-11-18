Pe scurt: Incendiul s-a produs la kilometrul 541 al autostrăzii A1. Banda de urgență și o parte din prima bandă sunt restricționate pentru intervenții.

Un TIR a fost distrus de flăcări pe autostrada A1, în județul Arad, în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026. Circulația pe sensul spre Nădlac este restricționată, iar măsura ar putea fi menținută până la ora 16:00, potrivit Adevărul.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat că incendiul s-a produs la kilometrul 541 al autostrăzii A1, pe sensul de mers spre Nădlac. Autotrenul a fost distrus în urma incendiului.

„În urma unui incendiu care a avut loc în cursul nopții la un autotren, pe A1 km 541 Arad, sens spre Nădlac, traficul se desfășoară doar pe banda a doua”, a transmis DRDP Timișoara pe Facebook.

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Banda de urgență și o parte din prima bandă sunt restricționate pentru desfășurarea intervențiilor și a operațiunilor necesare. Potrivit estimărilor autorităților, circulația ar urma să fie reluată în condiții normale miercuri, 18 noiembrie 2026, în jurul orei 16:00.

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