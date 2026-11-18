Pe scurt: Tusea persistentă și dificultățile de respirație pot fi confundate cu efectele fumatului sau ale vârstei. Medicii din Sibiu explică rolul spirometriei, iar programul Zilelor Sănătății Plămânilor include testări și acțiuni pentru peste 1.500 de elevi.

În 2026, 673 de pacienți diagnosticați cu BPOC au fost internați la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, dintr-un total de 3.500 de internări. Potrivit datelor transmise de unitatea medicală, ponderea cazurilor de BPOC a ajuns astfel la 19,23%, în creștere față de 2025, când reprezenta 14,08% din totalul internărilor.

Spitalul atrage atenția asupra prevenirii, diagnosticării precoce și tratării bronhopneumopatiei obstructive cronice cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva BPOC, marcată anual în a treia miercuri din noiembrie. În 2026, aceasta este miercuri, 18 noiembrie.

Tema internațională stabilită pentru 2026 de Inițiativa Globală pentru Bronhopneumopatia Obstructivă Cronică (GOLD) este „Diagnostic precoce și management pentru o viață mai bună”. Identificarea bolii într-un stadiu timpuriu și începerea tratamentului adecvat pot contribui la îmbunătățirea calității vieții pacienților.

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Tusea persistentă și dificultățile de respirație necesită evaluare medicală

BPOC este o boală respiratorie cronică, progresivă, caracterizată prin limitarea persistentă a fluxului de aer la nivelul plămânilor. Manifestările frecvente sunt dificultățile de respirație, tusea cronică și expectorația. Fumatul reprezintă unul dintre principalii factori de risc, dar la apariția bolii pot contribui și poluarea aerului, noxele profesionale și alți factori de mediu.

Diagnosticarea tardivă rămâne una dintre principalele probleme, deoarece simptomele pot fi confundate cu manifestări firești ale înaintării în vârstă sau cu efectele fumatului. Medicii recomandă prezentarea la consultație atunci când simptomele respiratorii persistă și efectuarea unei spirometrii, investigația esențială pentru confirmarea diagnosticului.

„BPOC este o afecțiune care necesită o abordare medicală complexă și o monitorizare permanentă. Dincolo de tratamentul medicamentos, este esențial ca pacienții să înțeleagă importanța controalelor periodice, a respectării recomandărilor medicale și a adoptării unui stil de viață care să protejeze sănătatea respiratorie. Diagnosticarea precoce poate face o diferență semnificativă în evoluția bolii, contribuind la prevenirea complicațiilor și la menținerea unei calități cât mai bune a vieții”, a declarat dr. Lavinia Danciu, director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Datele spitalului indică, pentru 2025, 563 de pacienți internați cu diagnostic principal de BPOC, dintr-un total de 4.000 de pacienți, adică 14,08% din internări. Pentru 2026, unitatea a raportat 673 de pacienți cu acest diagnostic, dintr-un total de 3.500, respectiv 19,23%.

În ambulatoriu, numărul pacienților consultați cu diagnostic de BPOC a fost de 3.896 în 2025 și de 3.583 în 2026.

„Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, îngrijirea pacienților cu BPOC reprezintă o componentă importantă a activității medicale. Ne preocupă permanent asigurarea accesului la servicii medicale de specialitate, îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament și consolidarea capacității spitalului de a răspunde nevoilor pacienților. Investiția în servicii medicale de calitate, în profesionalismul personalului și în informarea populației trebuie să meargă împreună cu eforturile de prevenție și diagnostic precoce”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Spitalul organizează spirometrii, ateliere de respirație și acțiuni în școli

Marcarea Zilei Mondiale de Luptă împotriva BPOC face parte din programul „Zilele Sănătății Plămânilor”, organizat de spital în perioada 17–19 noiembrie 2026. Programul reunește activități de prevenție, evaluare medicală și educație pentru sănătate, în contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva BPOC și al Zilei Naționale fără Tutun, marcată în România joi, 19 noiembrie 2026.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre campania de prevenție și evaluare a funcției pulmonare de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, inclusă în acest program.

Miercuri, 18 noiembrie 2026, începând cu ora 11:00, în Amfiteatrul spitalului sunt programate ateliere de respirație și testări prin spirometrie. Investigațiile evaluează funcția pulmonară și pot contribui la identificarea unor afecțiuni respiratorii. Participanții pot afla cum funcționează plămânii, de ce este importantă respirația corectă și ce rol au evaluările periodice în prevenirea și depistarea precoce a bolilor respiratorii.

Joi, 19 noiembrie 2026, de Ziua Națională fără Tutun, vor fi organizate acțiuni educative în trei unități de învățământ din Sibiu. Peste 1.500 de elevi vor primi mere și materiale informative despre protejarea sănătății plămânilor și efectele nocive ale fumatului clasic și electronic.

În aceeași dată, de la ora 18:00, în Aula Facultății de Teologie din Sibiu va avea loc conferința susținută de Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, cu tema „Cum să nu-mi pierd sufletul încercând să îmi construiesc viitorul”. Intrarea este liberă.

Temele anunțate vizează dimensiunea spirituală și morală a sănătății, responsabilitatea față de propriul viitor și pericolele comportamentelor adictive, în special fumatul și alte dependențe.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, recomandă renunțarea la fumat, evitarea expunerii la poluanți și substanțe iritante, activitate fizică adaptată capacității respiratorii, respectarea tratamentului prescris și controale medicale periodice.

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