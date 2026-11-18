Pe scurt: Farmacia deschide repartiția, urmată de Medicina dentară și Medicină. Candidații trebuie să aibă actul de identitate, iar absența la momentul alegerii înseamnă pierderea drepturilor obținute prin concurs.

Repartiția la Rezidențiat 2026 se va desfășura în perioada 22–24 noiembrie, prin teleconferință, iar candidații se pot prezenta inclusiv în centrul universitar Sibiu. În zilele repartizării, o platformă web va permite urmărirea în timp real a poziției la care s-a ajuns și a locurilor și posturilor rămase disponibile, potrivit Edupedu.ro, care citează informațiile publicate pe site-ul oficial al concursului.

Ministerul Sănătății a publicat miercuri, 18 noiembrie 2026, clasificările finale pentru cele trei domenii. La medicină au promovat 6.066 de candidați, la medicină dentară 1.399, iar la farmacie 737. Aceștia concurează pentru 5.217 locuri și 266 de posturi.

Alegerea unui loc sau a unui post este condiționată de obținerea a cel puțin 60% din punctajul maxim realizat la nivel național, pentru cele 200 de întrebări ale fiecărui domeniu.

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Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 despre punctajul maxim de 943 de puncte obținut la Medicină, de un candidat din București.

Repartiția începe cu Farmacia și continuă cu Medicina dentară și Medicina

Alegerea locurilor și posturilor se face pe baza punctajului și a clasificărilor finale. Programul anunțat este următorul:

22 noiembrie 2026 , între orele 09:00 și 10:30: farmacie;

, între orele 09:00 și 10:30: farmacie; 22 noiembrie 2026, între orele 11:00 și 14:00: medicină dentară;

22 noiembrie 2026, între orele 14:30 și 21:00: medicină;

23 noiembrie 2026, între orele 09:00 și 21:00: continuarea repartiției pentru medicină;

24 noiembrie 2026, de la ora 09:00: continuarea repartiției pentru medicină.

Dacă repartiția nu se încheie în cele trei zile, aceasta va continua în ziua următoare, în intervalul 09:00–21:00, până la epuizarea locurilor și posturilor publicate sau a candidaților care au dreptul să aleagă. Locurile și posturile rămase disponibile vor fi afișate pe pagina de internet la sfârșitul fiecărei zile.

Candidații se pot prezenta la oricare dintre centrele universitare desemnate: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara. Organizatorii recomandă sosirea la locație cu aproximativ o oră înainte de ora estimată pentru alegerea locului sau postului.

Ministerul Sănătății va pune la dispoziție, în zilele repartiției, un site web public pe care candidații vor putea urmări evoluția alegerilor, poziția la care s-a ajuns și opțiunile rămase.

Candidații absenți la momentul alegerii pierd drepturile conferite de concurs

Candidații sau împuterniciții lor trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil. Împuterniciții trebuie să prezinte și procura notarială. Accesul în sala de repartiție se face în ordinea clasificării finale, descrescător după punctaj, separat pentru fiecare domeniu.

După alegerea locului sau postului, candidații părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori, pentru a permite accesul următorilor. Însoțitorii nu pot intra în sala de repartiție și trebuie să respecte indicațiile organizatorilor și ale personalului de supraveghere.

Participanții trebuie să respecte regulile și circuitele de acces, capacitatea sălii și distanțarea stabilită de organizatori. Aceștia din urmă vor asigura materialele de igienă și protecție sanitară pentru candidați și personal, vor stabili sensurile de deplasare pe coridoare și vor pune la dispoziție săpun, prosoape de hârtie și dispensere cu dezinfectant, reîncărcate permanent.

Metodologia publicată pentru sesiunea din 15 noiembrie 2026 prevede: „Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.”

Candidații care ating punctajul minim, dar renunță la alegerea unui loc sau post, precum și cei clasați în afara numărului de locuri și posturi publicate sunt declarați respinși.

Lucrările de repartizare sunt coordonate de președintele Comisiei comune centrale de organizare a concursului. La sediul acesteia funcționează o comisie tehnică responsabilă de evidența locurilor și posturilor alese.

În fiecare centru universitar sunt constituite comisii locale din reprezentanți ai direcției de sănătate publică și ai instituției de învățământ superior cu profil medical. Metodologia prevede comisii de minimum 6–8 membri. Președintele și membrii sunt desemnați prin act administrativ al conducerii instituției de învățământ, iar vicepreședinte este directorul executiv al direcției de sănătate publică sau înlocuitorul său legal.

Fiecare candidat care alege un loc sau post primește o adeverință în care sunt menționate opțiunea aleasă, specialitatea și centrul universitar de pregătire. Modelul documentului este pus la dispoziție de Comisia comună centrală. Listele nominale, inclusiv în format electronic, și procesele-verbale cu semnăturile candidaților vor fi înaintate Ministerului Sănătății în termen de trei zile lucrătoare.

Pentru candidații care dețin deja un titlu de specialist și aleg un loc sau post, metodologia stabilește obligația de a depune la Ministerul Sănătății angajamentul de plată pentru a doua specialitate. Termenul este de 15 zile de la încheierea contractului individual de muncă, pe durată determinată sau nedeterminată, după caz.

Taxa se achită în lei, anual, în două tranșe semestriale egale, în maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata în condițiile angajamentului atrage excluderea definitivă din programul de pregătire. Acești candidați nu pot alege specialitatea în care sunt deja confirmați prin ordin al ministrului sănătății.

Cei care optează la domeniul medicină pentru specialitatea „Chirurgie orală și maxilo-facială” trebuie să dețină, la momentul alegerii, atât diploma de licență/licență și master de doctor-medic, cât și diploma de licență/licență și master de medic dentist/doctor-medic stomatolog.

Locurile și posturile rămase neocupate după finalizarea alegerilor vor putea fi ocupate numai în condițiile articolelor 181 și 182 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

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