Pe scurt: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu se află în intervalul 1251–1300 în QS Sustainability Rankings 2027. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă locul 360, cea mai bună poziție dintre universitățile românești.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu se află în intervalul 1251–1300 în QS Sustainability Rankings 2027, clasament internațional prezentat marți, 17 noiembrie 2026, care include circa 2.000 de universități din lume, potrivit Edupedu.ro. Instituția sibiană este în același interval cu Universitatea Ștefan cel Mare.

Clasamentul QS analizează impactul universităților în trei domenii: mediu, social și guvernanță, evaluând rolul acestora în atingerea obiectivelor globale de sustenabilitate.

ULBS se află printre universitățile românești incluse în clasament.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă primul loc în România, pe poziția 360 la nivel mondial. Universitatea din București ocupă locul 543, iar Universitatea din Oradea se află pe poziția 648.

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Instituțiile de învățământ superior din România incluse în QS Sustainability Rankings 2027 sunt:

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – locul 360;

Universitatea din București – locul 543;

Universitatea din Oradea – locul 648;

Universitatea Al. I. Cuza din Iași – locul 697;

Universitatea Transilvania din Brașov – locul 863;

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – locul 954;

Universitatea de Vest din Timișoara – intervalul 1001–1010;

Universitatea Politehnica Timișoara – intervalul 1201–1250;

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – intervalul 1251–1300;

Universitatea Ștefan cel Mare – intervalul 1251–1300;

UNST Politehnica București – intervalul 1301–1400;

Universitatea Dunărea de Jos din Galați – intervalul 1501+;

UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș – intervalul 1501+;

USAMV București – intervalul 1501+;

Universitatea din Craiova – intervalul 1501+.

Universitatea din București a primit un premiu regional pentru clasamentul THE din iunie.

În aceeași seară, Universitatea din București a anunțat că a primit, la Cracovia, un premiu pentru locul 1 în Europa Centrală și de Est într-un alt clasament: Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026. Rezultatele acestuia fuseseră publicate în iunie 2026, iar UBB nu a participat, după ce a decis să se retragă în urma introducerii unei taxe anuale de înscriere.

Premiul anunțat de Universitatea din București marți, 17 noiembrie 2026, a fost primit de rectorul Marian Preda, în cadrul ceremoniei de la Cracovia. Distincția vizează locul 1 în Europa Centrală și de Est între universitățile participante la Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026, nu rezultatul din noul clasament QS.

În clasamentul THE publicat în iunie 2026, Universitatea din București era prima dintre instituțiile românești și se încadra în intervalul 101–200 la nivel global, după ce ieșise din top 100. Premiul acordat la Cracovia confirmă poziția sa și în raport cu universitățile participante din Europa Centrală și de Est.

Din acest clasament lipsesc multe universități mari. După publicarea rezultatelor din iunie, UBB a precizat că nu fusese inclusă deoarece decisese încă din 2025 să nu mai participe, în urma introducerii unei taxe anuale de înscriere.

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